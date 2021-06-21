Tarihte bugün ne oldu? 21 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 21 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
21 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1788 - New Hampshire, ABD Anayasasını onaylayarak 9. Eyalet olarak birliğe katıldı.
• 1908 - Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.
• 1920 - Zonguldak havzasında 1848'de açılan kömür ocaklarını Belçikalı ve Fransız şirketler işletmekteydi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1919 yılında Fransız askerleri, şirketlerinin haklarını korumak bahanesiyle önce Zonguldak'ı, ardından da Karadeniz Ereğli'yi işgal etti. Ancak Zonguldak ve çevresindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ne bağlı güçlerin karşı koymasıyla tehlikeye düşmüşler ve 21 Haziran 1920'de de bölgeyi terk etmişlerdir.
• 1921 - Sakarya'nın düşman işgalinden kurtuluşu.
• 1921 - Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu.
• 1927 - Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.
• 1934 - Soyadı Kanunu kabul edildi.
• 1934 - Türkiye'de Yahudilere karşı gerçekleştirilen Trakya Olayları başladı.
• 1940 - Devlet Opera ve Balesi ilk temsilini verdi: Mozart'tan "Bastien ile Bastienne".
• 1941 - II. Dünya Savaşı: Almanya, geceleyin Sovyetler Birliği'ni işgale girişti.
• 1942 - II. Dünya Savaşı: Tobruk, İtalyan ve Alman kuvvetlerinin eline geçti.
• 1942 - II. Dünya Savaşı: Oregon'da Kolumbiya Nehri yakınlarında yüzeye çıkan, Japon millî denizaltısı "Fort Stevens" askeri üssüne doğru 17 top atışı yaptı. Bu Japonların tüm savaş boyunca Amerikan ana karasına gerçekleştirdiği doğrudan birkaç saldırıdan biriydi.
• 1945 - II. Dünya Savaşı: Okinawa Muharebesi sona erdi.
• 1946 - Türkiye Garanti Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.
• 1946 - Rize Çay Fabrikası'nın temeli atıldı.
• 1948 - "Manchester Baby" (SSEM) kod adlı bir program, bir bilgisayarın kendi elektronik hafızasında depolanarak, oradan çalıştırılan ilk bilgisayar programı olma unvanını kazandı.
• 1948 - Columbia Records plak şirketi, ilk Long Play (LP) müzik albümünün tanıtımını New York'ta "Waldorf-Astoria" Oteli'nde geçekleştirdi.
• 1976 - Rauf Denktaş, yeniden Kıbrıs Türk Federe Devleti Devlet Başkanlığı'na seçildi.
• 1982 - ABD Başkanı Ronald Reagan'a suikast teşebbüsünde bulunan John Hinckley, mahkeme tarafından akli dengesi yerinde olmadığı için suçsuz bulundu.
• 1990 - İran'da 7,3 şiddetindeki depremde, 50 bin kişi öldü.
• 2006 - Plüton'un yeni keşfedilen uydularına Nix ve Hydra adları verildi.
• 2008 - MEB'in hazırlamış olduğu 6. sınıf SBS ilk kez yapıldı.
• 2020 - Güneş tutulması gerçekleşti.
DOĞUMLAR
• 1528 - Maria, Kutsal Roma imparatoriçesi (ö. 1603)
• 1839 - Machado, Brezilyalı yazar (ö. 1908)
• 1891 - Pier Luigi Nervi, İtalyan inşaat mühendisi (ö. 1979)
• 1902 - Skip James, Amerikalı Delta blues şarkıcısı, gitaristi, piyanisti ve şarkı sözü yazarı (ö. 1969)
• 1903 - Al Hirschfeld, Amerikalı karikatürist (ö. 2003)
• 1905 - Jean-Paul Sartre, Fransız yazar ve filozof (ö. 1980)
• 1921 - Jane Russell, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2011)
• 1925 - Maureen Stapleton, Amerikalı oyuncu (ö. 2006)
• 1929 - Abdel Halim Hafez, Mısırlı şarkıcı ve aktör (ö. 1977)
• 1929 - Ana Novac, Rumen yazar (ö. 2010)
• 1935 - Françoise Sagan, Fransız yazar (ö. 2004)
• 1944 - Tony Scott, İngiliz film yönetmeni (ö. 2012)
• 1947 - Çetin Alp, Türk pop müziği sanatçısı (ö. 2004)
• 1953 - Benazir Butto, Pakistanlı siyasi lider (ö. 2007)
• 1954 - Alev Oraloğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
• 1954 - Müjde Ar, Türk sinema ve dizi oyuncusu
• 1954 - Nur Sürer, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu
• 1955 - Michel Platini, Fransız futbolcu, teknik direktör ve UEFA Başkanlarından
• 1959 - Nimr Bakır el-Nimr, Şii din adamı, şeyh ve ayetullah (ö. 2016)
• 1961 - Manu Chao, İspanyol asıllı Fransız şarkıcı
• 1961 - Joko Widodo, Endonezya'nın 7. cumhurbaşkanı olan Endonezyalı siyasetçidir
• 1962 - Pipilotti Rist, film ve video sanatçı
• 1963 - Gosho Aoyama, Japon manga yazarı
• 1964 - David Morrissey, İngiliz aktör ve film yönetmeni
• 1964 - Doug Savant, Amerikalı oyuncu
• 1965 - Yang Liwei, Çinli askerî pilot ve astronot
• 1965 - Lana Wachowski, Amerikalı yönetmen
• 1967 - Pierre Omidyar, İran asıllı Fransız-Amerikan milyarder bir girişimci, yazılım mühendisi ve hayırseverdir
• 1967 - Carrie Preston, Amerikalı aktör, yapımcı ve yönetmendir
• 1967 - Yingluck Shinawatra, Taylandlı bir işkadını ve politikacı
• 1968 - Sonia Clarke, İngiliz kadın müzisyen, şarkıcı
• 1968 - Chris Gueffroy, Berlin Duvarı'nı geçmeye çalışırken öldürülen son kişi (ö. 1989)
• 1969 - Lloyd Avery II, Amerikalı siyahi oyuncu (ö. 2005)
• 1970 - Pete Rock, Amerikalı prodüktör, DJ, rapçidir
• 1971 - Faryd Mondragón, Kolombiyalı futbolcu (kaleci)
• 1971 - Anette Olzon, İsveçli soprano müzisyendir
• 1973 - Zuzana Caputová, Slovak siyasetçi, avukat ve aktivisttir
• 1973 - Juliette Lewis, Amerikalı sinema oyuncusu ve müzisyen
• 1976 - Miroslav Karhan, Slovak eski futbolcudur
• 1978 - Erica Durance, Kanadalı oyuncu
• 1979 - Kostas Kaçuranis, Yunan eski futbolcudur
• 1979 - Chris Pratt, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusudur
• 1980 - Ayşegül Abadan, Türk piyanist
• 1980 - Barış Özcan, Türk basketbolcu
• 1981 - Brandon Flowers, Amerikalı müzisyen
• 1982 - Prens William, İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu, Galler Prensi Charles ve Diana Frances Spencer'nın oğlu
• 1985 - Lana Del Rey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır
• 1986 - Cheick Tioté, Fildişi Sahilili futbolcu (ö. 2017)
• 1986 - Fevzi Özkan, Türk futbolcu
• 1986 - Lana Del Ray, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
• 1991 - Gaël Kakuta, Fransız futbolcudur
• 1992 - Ekin Koç, Türk oyuncu
• 1992 - Max Schneider, Şarkıcı, oyuncu ve söz yazarıdır
• 1993 - Damla Ersubaşı, Türk dizi oyuncusu
• 1994 - Başak Eraydın, Türk millî tenisçi
• 1997 - Rebecca Black, Amerikalı pop şarkıcısı
ÖLÜMLER
• 524 - Chlodomer, Frankların Kralı I. Clovis'in dört oğlundan ikincisiydi (d. 495)
• 870 - Muhtedi, 869-870 döneminde sadece bir yıl dönemle hükümdarlık yapan On dördüncü Abbasi halifesi olmuştur (d. ?)
• 1377 - III. Edward, İngiltere Kralı (d. 1312)
• 1527 - Niccolò Machiavelli, İtalyan tarihçi ve politika yazarı (d. 1469)
• 1622 - Salomon Schweigger, Alman protestan papaz ve seyyah (d. 1551)
• 1828 - Leandro Fernández de Moratín, İspanyol tiyatro yazarı ve şair (d. 1760)
• 1858 - Adolf Ivar Arwidsson, Fin gazeteci, yazar, tarihçi ve siyasetçidir (d. 1791)
• 1874 - Anders Jonas Ångström, İsveçli fizikçi (d. 1814)
• 1908 - Nikolai Rimsky-Korsakov, Rus besteci (d. 1844)
• 1915 - Adday Şer, Asur kökenli, Siirt Keldani Katolik Kilisesi başpiskoposu (d. 1867)
• 1914 - Bertha von Suttner, Avusturyalı yazar, radikal pasifist ve Nobel Barış Ödülü alan ilk kadın (d. 1843)
• 1940 - Janusz Kusocinski, Polonyalı atlet, orta ve uzun mesafe koşucusudur (d. 1907)
• 1954 - Gideon Sundback, İsveçli mucit (d. 1880)
• 1957 - Claude Farrère, Fransız yazar (d. 1876)
• 1957 - Johannes Stark, Alman fizikçi (d. 1874)
• 1965 - Henry Weed Fowler, Amerikan zoolog (d. 1878)
• 1969 - Maureen Connolly, Amerikalı tenisçi (d. 1934)
• 1970 - Sukarno, Endonezya'nın ilk Devlet Başkanı (d. 1901)
• 1971 - Hasan Vecih Bereketoğlu Türk izlenimci ressam (d. 1895)
• 1980 - Ahmet Muhip Dıranas, Türk şair ve yazar (d. 1909)
• 1980 - Feridun Cemal Erkin, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1899)
• 1985 - Tage Erlander, İsveçli siyasetçi (d. 1901)
• 1986 - Assi Rahbani, Lübnanlı besteci ve müzisyen (d. 1923)
• 1993 - Münci Kapani, Türk akademisyen ve yazar (d. 1921)
• 2001 - Carroll O'Connor, Amerikalı aktör (d. 1924)
• 2001 - John Lee Hooker, Amerikalı blues şarkıcısı, gitarist ve bestesi (d. 1917)
• 2003 - Leon Uris, Amerikalı yazar (d. 1924)
• 2005 - Guillermo Suárez Mason, Arjantinli general (d. 1924
• 2008 - Abdullah Gegiç, Yugoslav asıllı Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1924)
• 2010 - İlhan Selçuk, Türk yazar (d. 1925)
• 2012 - Ramaz Şengelya, Gürcü asıllı Sovyet eski millî futbolcudur (d. 1957)
• 2015 - Dave Godfrey, Kanadalı yazar ve yayıncı (d. 1938)
• 2016 - Jim Boyd, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (d. 1956)
• 2017 - Pompeyo Márquez, Venezuela'lı siyasetçi, gazeteci (d. 1922)
• 2018 - Grigori Barenblatt, Rus matematikçi, akademisyen ve yazardır (d. 1927)
• 2018 - Charles Krauthammer, Amerikalı Pulitzer Ödülü sahibi sendikacı, köşe yazarı, yazar, siyasi yorumcu ve eski hekimdir (d. 1950)
• 2019 - Susan Bernard, Amerikalı oyuncu, manken, yazar ve iş kadınıdır (d. 1948)
• 2019 - Dimitris Hristofias, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin altıncı cumhurbaşkanı (d. 1946)
• 2020 - Marconi Alencar, Brezilyalı politikacı (d. 1939)
• 2020 - György Bálint, Macar botanikçi ve siyasetçi (d. 1919)
• 2020 - Pascal Clément, Fransız siyasetçi (d. 1945)
• 2020 - Jürgen Holtz, Alman aktör (d. 1932)
• 2020 - Talib Jauhari, Pakistanlı İslam alimi, şair, tarihçi ve Şii İslam Tarikatı filozofu (d. 1929)
• 2020 - Mile Nedelkoski, Makedon şair, romancı, öykü ve oyun yazarı (d. 1935)
• 2020 - Bernardino Piñera, Katolik Kilisesi Şili Piskoposu (d. 1915)
• 2020 - Ahmed Radi, Iraklı millî futbolcudur (d. 1964)
• 2020 - Ken Snow, Amerikalı millî futbolcudur (d. 1969)
• 2020 - Bobana Velickovic, Sırp kadın atıcı (d. 1990)
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• Yaz Gündönümü (Kuzey yarımkürede)
• Kış gündönümü (Güney yarımkürede)
• Yazdönümü - Neopaganist toplumlarda.
• Dünya Müzik Günü
• Amasya Kiraz Festivali
• Dünya Kaykay Günü