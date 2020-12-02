Tarihte bugün ne oldu? 2 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Kasım'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Aralık'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

2 Aralıktarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 2 Aralık 'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Aralıktarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1409 - Leipzig Üniversitesi kuruldu.

1804 - Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde, Papa'nın da katıldığı törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu.

1848 - Franz Joseph, Avusturya İmparatoru oldu.

1852 - III. Napolyon, Fransa'da İmparator ilan edildi.

1873 - Türkiye'nin ilk borsası sayılan Dersaadet Tahvilat Borsası açıldı.

1901 - King Camp Gillette tarafından jiletin patenti alındı.

1908 - Çin'de çocuk İmparator Puyi, 2 yaşındayken tahta çıktı.

1909 - Leo Hendrik Baekeland, ilk yapay plastik "bakalit"in patentini aldı.

1909 - Fransız Baron Cathers, Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yaptı. Uçak, Şişli Hürriyeti Ebediye Tepesinden, Bulgar Hastanesine indi.

1914 - Avusturya, Belgrad'ı işgal etti.

1918 - Ermenistan, Osmanlı Devletinden bağımsızlığını ilan etti.

1918 - Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Mehmed Talat Paşa tarafından Edirne'de kuruldu. Türk Ulusal Hareketi yanlısı olan cemiyet, Talat Paşa'nın da üyesi bulunduğu Teşkilât-ı Mahsusa tarafından desteklenmiştir.

1920 - Türkiye ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Kars Ermenistan'dan alındı.

1928 - Celâl Sahir Erozan'ın hazırladığı "İmla Lügatı" yayımlandı.

1940 - Kağıt sıkıntısı nedeniyle gazetelerin sayfa sayısına kısıtlama getirildi.[nerede?]

1942 - Chicago'lu bilim adamları, ilk kontrollü zincirleme atomik reaksiyonu gerçekleştirdiler.

1943 - Yüzde 87'si gayri Müslüm azınlıklar olan Varlık Vergisi'ni ödeyemeyen mükellefler, borçlarını "bedenen çalışarak ödemeleri" için çalışma kamplarına gönderilmişti. Kamplarda bulunanların serbest bırakılması karar verildi.

1949 - Yunanistan'dan gelen bir tiyatro topluluğu, İstanbul'da Cevat Fehmi Başkut'un Paydos adlı oyununu sahneledi.

1956 - Fidel Castro, Granma yatıyla Küba'ya çıktı.

1956 - Ankara'nın 120 km kuzeydoğusunda yer alan Sarıyar Barajı açıldı.

1961 - Küba lideri Fidel Castro, kendisini Küba'yı komünizme taşıyacak bir Marksist-Leninist olarak ilan etti.

1963 - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon'da açıldı.

1963 - Türkiye'nin ilk koalisyon Hükümetinin Başkanı İsmet İnönü, 24 yıl sonra ilk kez üstlendiği Başbakanlık görevinden istifa etti.

1965 - Ankara'da hava kirliliği tehlikeli boyutlarda: Bilim çevreleri Ankara'da 20 yıl yaşayan birinin kanser riskinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

1971 - Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1974 - Keban ve Gökçekaya Hidroelektrik Santralleriyle, Seyitömer Termik Santrali'nin üç ünitesinin birden aynı anda arızalanması üzerine, tüm Türkiye'de her gün 1,5 saatlik elektrik kısıtlamasına başlandı.

1981 - İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 450 öğretim üyesi Yükseköğretim Kanunu'na karşı açıklama yaptı.

1981 - Hülya Koçyiğit, Fransa'da düzenlenen 3 Kıta Film Festivali'nde, "Kurbağalar" filmindeki rolüyle "En iyi kadın oyuncu" ödülünü aldı.

1982 - Dr. Robert K. Jarvik tarafından geliştirilen ilk yapay kalp, Barney Clark adlı hastaya takıldı.

1988 - Benazir Butto, Pakistan Başbakanı olarak yemin etti.

1993 - Kolombiya'lı uyuşturucu taciri Pablo Escobar, Medellín'de güvenlik güçlerince öldürüldü.

2002 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Kasım 2002'de Siirt'te yapılan milletvekili seçimini iptal etti. Seçim işlemlerindeki eksikliğin seçim sonuçlarında etkili olduğu sonucuna varan YSK, Siirt'teki seçimin yenilenmesine oy birliğiyle karar verdi.

2003 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kayıp trilyon davasında kapatılan Refah Partisi'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen, 2 yıl 4 ay hapis cezasını oy birliğiyle onayladı.

2015 - Rusya, Irak ve Şam İslam Devleti'nin petrol üretimi sonucu üretilen petrolün Türkiye tarafından satın alındığını açıkladı. Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin de bu ticaretin içinde olduğunu da bildirildi.

DOĞUMLAR

1710 - Carlo Antonio Bertinazzi, İtalyan aktör ve yazar (ö. 1783)

1816 - Amedeo Preziosi, Maltalı ressam (ö. 1882)

1842 - C. W. Alcock, İngiliz futbolcu, futbol hakemi, kriketçi, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi (ö. 1907)

1846 - René Waldeck-Rousseau, Fransız politikacı (ö. 1904)

1859 - Georges Seurat, Fransız ressam (ö. 1891)

1876 - Yusuf Akçura, Türk yazar ve siyasetçi (Türk Tarih Kurumu'nun kurucu üyesi ve Türkçülük akımının temsilcilerinden) (ö. 1935)

1884 - Yahya Kemal Beyatlı, Türk şair, yazar, siyasetçi ve diplomat (ö. 1958)

1885 - George Minot, Amerikalı tıp araştırmacısı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1950)

1891 - Otto Dix, Alman ressam ve gravürcü (ö. 1969)

1923 - Maria Callas, Yunan soprano (ö. 1977)

1944 - İbrahim Rugova, Arnavut siyasetçi (ö. 2006)

1946 - Gianni Versace, İtalyan moda tasarımcısı ve iş adamı (ö. 1997)

1946 - Zihni Göktay, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

1954 - Ahmet Uluçay, Türk yönetmen (ö. 2009)

1968 - Lucy Liu, Çin asıllı Amerikalı film yapımcısı ve aktris

1971 - Francesco Toldo, İtalyan kaleci

1972 - Gökçe Özyol, Türk oyuncu

1974 - Sermiyan Midyat, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist

1976 - Erik Everhard, Kanadalı porno aktörü

1978 - Nelly Furtado, Portekiz asıllı Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı

1980 - Benjamin Mako Hill, Amerikalı bilişimci, Debian ve Ubuntu projelerinde özgür yazılım geliştiricisi, hacker, aktivist ve yazar

1981 - Britney Spears, Amerikalı pop müzik şarkıcısı, dansçı, söz yazarı ve sinema oyuncu

1984 - Natalya Mammadova, Azeri voleybolcu

1986 - Adam le Fondre, İngiliz futbolcu

1991 - Charlie Puth, Amerikalı şarkıcı,

1998 - Juice Wrld, Amerikalı rapçi

ÖLÜMLER

1547 - Hernán Cortés, İspanyol denizci ve kâşif (d. 1485)

1594 - Gerardus Mercator, Belçikalı haritacı ve matematikçi (d. 1512)

1814 - Marquis de Sade, Fransız romancı (d. 1740)

1859 - John Brown, Amerikalı kölelik karşıtı isyancı (d. 1800)

1888 - Namık Kemal, Türk şair, siyaset ve fikir insanı (d. 1840)

1918 - Edmond Rostand, Fransız oyun yazarı (d. 1868)

1980 - Roza Eskenazi, Türk-Yunan şarkıcı

1980 - Romain Gary, Fransız yazar ve siyasetçi (d. 1914)

1982 - Marty Feldman, İngiliz komedyen, oyuncu ve yazar (d. 1933)

1985 - Philip Larkin, İngiliz şair ve yazar (d. 1922)

1990 - Robert Cummings, Amerikalı oyuncu (d. 1908)

1990 - Aaron Copland, Amerikalı klasik müziğinin öncüsü ve besteci (d. 1900)

1993 - Pablo Escobar, Kolombiyalı uyuşturucu imparatoru (d. 1949)

1994 - Orhan Şaik Gökyay, Türk edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı ve şair (d. 1902)

1995 - Kemal Sülker, Türk sendikacı, gazeteci ve araştırmacı yazar (d. 1919)

2002 - Mehmet Emin Toprak, Türk oyuncu (d. 1974)