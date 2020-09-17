Tarihte bugün ne oldu? 17 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 17 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

17 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 17 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 17 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? Olaylar • 1176 - Miryakefalon Savaşı. • 1787 - ABD Anayasası kabul edildi. • 1908 - Havacı Orwill Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas E. Selfridge, uçak kazası geçirdiler. Kazada yaşamını kaybeden Selfridge, uçak kazasında yaşamını yitiren ilk insan oldu. • 1922 - Bandırma işgalden kurtarıldı. • 1934 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi. • 1941 - İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran'da Şah Rıza Pehlevi tahttan indirildi, yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti. • 1943 - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kuruldu. • 1948 - Lehi (İsrail Özgürlük Savaşçıları) örgütü, Birleşmiş Milletler Filistin Arabulucusu Folke Bernadotte'yi Kudüs'te öldürdü. • 1960 - Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, Devrim Ocakları başkanı oldu. • 1961 - Adnan Menderes idam edildi. Millî Birlik Komitesi, 65 yaşını aşan Celâl Bayar ile idam kararları çoğunlukla alınan öteki hükümlülerin cezalarını müebbet hapse çevirdi. • 1967 - Kayseri'de yapılan Kayserispor-Sivasspor futbol maçında çıkan olaylarda 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. • 1978 - Mısır ile İsrail arasında Camp David Sözleşmesi imzalandı. • 1980 - Nikaragua'nın eski diktatörü Anastasio Somoza Debayle öldürüldü. • 1990 - Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun cenazeleri İstanbul'a nakledildi ve devlet töreniyle Topkapı'da yaptırılan anıtmezara defnedildi. • 1993 - Sakarya Üniversitesi Vakfı kuruldu. • 1996 - ABD başkanı Bill Clinton, Kuveyt'e 3.500 asker gönderdi. Bill Clinton, Irak'ı saldırgan davranışlarına son vermesi konusunda uyardı. • 2002 - Bakü-Ceyhan Boru Hattı'nın temeli Türkiye cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze tarafından atıldı. • 2004 - The Sims 2 isimli simulasyon oyunu satışa sunuldu. • 2013 - Grand Theft Auto V isimli video oyunu piyasaya sürüldü. • 2014 - Minecraft'ın yapımcısı olan Mojang, Microsoft tarafından 2.500.000.000 dolara satın alındı. Doğumlar • 1743 - Marquis de Condorcet, Fransız matematikçi ve filozof (ö. 1794) • 1774 - Giuseppe Caspar Mezzofanti, İtalyan din adamı, dilbilimci ve hiperpoliglot (ö. 1849) • 1826 - Bernhard Riemann, Alman matematikçi (ö. 1866) • 1886 - Feyhaman Duran, Türk ressam (ö. 1970) • 1914 - James Van Allen, Amerikalı uzay bilimci (ö. 2006) • 1918 - Haim Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı (ö. 1997) • 1922 - Agostinho Neto, Angolalı şair ve Devlet Başkanı (ö. 1979) • 1925 - Haluk Afra, Türk diplomat (ö. 2001) • 1928 - Roddy McDowall, İngiliz oyuncu (ö. 1998) • 1931 - Anne Bancroft, Amerikalı oyuncu (ö. 2005) • 1935 - Ken Kesey, Amerikalı yazar (ö. 2001) • 1948 - John Ritter, Amerikalı oyuncu (ö. 2003) • 1950 - Narendra Modi, Hint politikacı ve Hindistan'ın 15. Başbakanı • 1956 - Almazbek Atambayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı • 1958 - Janez Janša, Slovenyalı politikacı • 1965 - Bryan Singer, Amerikalı sinema yönetmeni • 1967 - Kaan Girgin, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu • 1968 - Anastacia, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen • 1968 - Tito Vilanova, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 2014) • 1970 - Goncagül Sunar, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve müzisyen • 1973 - Alberto Chaíça, Portekizli atlet • 1974 - Rasheed Wallace, Amerikalı basketbolcu • 1974 - Yonca Lodi, Türk pop müzik sanatçısı • 1975 - Tayna Lawrence, Jamaikalı atlet • 1977 - Simone Perrotta, İtalyan futbolcu • 1977 - Elena Godina, Rus voleybolcu • 1977 - Simona Gioli, İtalyan voleybolcu • 1980 - Yıldız Asyalı, Türk şarkıcı ve aktris • 1981 - Onurr, Türk şarkıcı • 1982 - Barış Yıldız, Türk oyuncu • 1986 - Dimítrios Régas, Yunan atlet • 1986 - Maximiliano Núñez, Arjantinli futbolcu • 1990 - Sefa Topsakal, Türk şarkıcı Ölümler • 1665 - IV. Felipe, İspanya Kralı (d. 1605) • 1676 - Sabetay Sevi, Osmanlı Yahudisi din adamı ve tarikat lideri (d. 1626) • 1863 - Alfred de Vigny, Fransız yazar ve şair (d. 1797) • 1877 - Henry Fox Talbot, İngiliz mucit (fotoğrafın öncülerinden) (d. 1800) • 1948 - Folke Bernadotte, İsveçli asker, insan hakları savunucusu ve diplomat (d. 1895) • 1961 - Adnan Menderes, Türk siyasetçi (d. 1899) • 1972 - Akim Tamiroff, Rus asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1899) • 1975 - Hayalet Oğuz, Türk yazar (d. 1929) • 1980 - Anastasio Somoza Debayle, Nikaragua Devlet Başkanı (d. 1925) • 1982 - Manos Loïzos, Mısır doğumlu Yunan besteci (d. 1937) • 1984 - Richard Basehart, Amerikalı oyuncu (d. 1914) • 1994 - Karl Popper, İngiliz düşünür (d. 1902) • 1996 - Spiro Agnew, ABD'nin 39. Başkan Yardımcısı (Richard Nixon'ın yardımcısı) (d. 1918) • 1997 - Red Skelton, Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1913) • 2005 - Pekcan Koşar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1936)