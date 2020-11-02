Tarihte bugün ne oldu? 17 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 17 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
17 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 17 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 17 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1448 - II. Kosova Savaşı; János Hunyadi komutasında ve çoğunluğu Macarlardan oluşan ordu, II. Murat'ın komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşı karşıya geldi.
1514 - Bayburt Kuşatması: Osmanlı İmparatorluğu kaleyi ele geçirdi.
1777 - Amerikalı kuvvetleri İngilizleri Saratoga muharebesinde yendi.
1918 - Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı kuruldu. (daha sonra adı Yugoslavya Krallığı olacak)
1919 - Batı Trakya'daki İskeçe kasabası, Yunanlar tarafından işgal edildi.
1922 - Gökçeada'nın kurtuluşu
1929 - Nadir Han, Afganistan Kralı oldu.
1933 - Albert Einstein, Almanya'dan Amerika'ya kaçtı.
1938 - Atatürk ilk ağır komaya girdi.
1945 - Juan Peron, Arjantin Devlet Başkanı oldu.
1950 - Türkiye'nin de Kore Savaşı'na katılmasıyla 500 kişilik ilk Türk askerî birliği Kore'ye ulaştı ve Pusan'da karaya çıktı.
1951 - Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol, Londra'da imzalandı.
1956 - Türkiye ilk şeker ihracatını gerçekleştirdi.
1957 - Fransız yazar Albert Camus, edebiyat alanında Nobel Ödülü aldı.
1961 - Yaklaşık 200 (bazılarına göre 400) Cezayirli gösterici, Paris polisi tarafından öldürüldü.
1962 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, siyasi Af Kanunu'nu imzaladı; 258 Yassıada hükümlüsünün tahliyesi başladı.
1966 - Birlik Partisi kuruldu. Parti Genel Başkanlığına Hasan Tahsin Berkman getirildi. Partinin amblemi Ali'yi simgeleyen bir aslan ve onun çevresinde 12 imamı temsil eden 12 yıldız olarak belirlendi.
1967 - "Hair" müzikali New York'ta sahnelenmeye başlandı.
1970 - Québec Çalışma Bakanı Pierre Laporte, Québec Kurtuluş Cephesi (FLQ) militanlarınca öldürüldü. Laporte, 10 Ekim 1970'te kaçırılmıştı.
1972 - Bülent Ersoy assolist olarak sahneye çıktı.
1972 - Türkiye İşçi Partisi davası sonuçlandı. 21 sanığa ağır hapis cezası verildi. Genel Başkan Behice Boran 15 yıla mahkûm oldu.
1973 - OPEC, bazı Batılı ülkelere, Suriye ile olan savaşında İsrail'e yardım ettikleri gerekçesiyle petrol ambargosu uygulamaya başladı.
1976 - Tofaş'ın Murat 131 otomobilleri üretimine izin verildi.
1979 - Rahibe Teresa'ya Nobel Barış Ödülü verildi.
1984 - "60 Günlük Bir Şey" adlı kitabı sebebi ile Füsun Erbulak için 6-10 yıl hapis istendi.
1987 - Eski cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Devlet töreninden sonra Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1989 - Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.
1989 - San Francisco'da 7,1 şiddetinde deprem.
1996 - Sanatçı Şanar Yurdatapan "bölücülük" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
2001 - İsrail-Filistin barış anlaşmalarına karşı çıkan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Rehavam Ze'evi, uğradığı silahlı saldırıcı sonucu öldü. Saldırıyı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üstlendi.
2003 - Taipei'deki 101 katlı gökdelen, Kuala Lumpur'dakini 50 m geçerek Dünyanın en yüksek binası oldu.
2008 - Türkiye, 2009 - 2010 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 151 oyla kabul edildi.
2010 - Necmettin Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi.
DOĞUMLAR
1760 - Claude Henri de Saint Simon, Fransız filozof ve iktisatçı (ö. 1825)
1813 - Georg Büchner, Alman oyun yazarı (ö. 1837)
1871 - Dénes Berinkey, Macar siyasetçi, hukukçu. (ö. 1944)
1892 - Theodor Eicke, Nazi subayı (ö. 1943)
1895 - Mikhail Bakhtin, Rus filozof ve edebiyat teorisyeni (ö. 1975)
1912 - I. Ioannes Paulus, Papa (33 günle Papalık dönemi en kısa olan 10 papadan biri) (ö. 1978)
1913 - Faik Türün, Türk asker ve siyasetçi (12 Mart dönemi komutanlarından) (ö. 2003)
1915 - Arthur Miller, Amerikalı oyun yazarı (Satıcının Ölümü adlı eseriyle ün kazanan) (ö. 2005)
1918 - Rita Hayworth, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1987)
1919 - Zao Ziyang, Çinli Devlet adamı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi eski Genel Sekreterlerinden (ö. 2005)
1920 - Montgomery Clift, Amerikalı aktör (ö. 1966)
1930 - İsmail Akbay, Türk mühendis (ö. 2003)
1948 - Robert Jordan, Amerikalı yazar (ö. 2007)
1953 - Muhittin Korkmaz, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
1953 - Özkan Uğur, Türk müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu (MFÖ grubunun üyesi)
1956 - Frans Hoek, Hollandalı kaleci
1960 - Burhan Çaçan, Türk halk müziği sanatçısı
1969 - Jesús Ángel García, İspanyol yürüyüşçü
1971 - Andy Whitfield, Avustralyalı oyuncu (ö. 2011)
1971 - Deniz Uğur, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve senaryo yazarı
1972 - Tarkan Tevetoğlu, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, yapımcı ve aranjör
1972 - Eminem, Amerikalı rap müzisyeni
1976 - Nil Karaibrahimgil, Türk şarkıcı
1979 - Kimi Räikkönen, Fin Formula 1 pilotu
1980 - Ekaterina Gamova, Rus voleybolcu
1991 - Brenda Asnicar, Arjantinli oyuncu ve model
ÖLÜMLER
1744 - Guarnerius, İtalyan keman yapımcısı (d. 1698)
1757 - René Antoine Ferchault de Réaumur, Fransız bilim insanı (d. 1683)
1806 - Jean-Jacques Dessalines, Haiti imparatoru (d. 1758)
1849 - Frédéric Chopin, Polonya asıllı Fransız besteci (d. 1810)
1887 - Gustav Kirchhoff, Alman fizikçi (d. 1824)
1889 - Nikolay Çernişevski, Rus materyalist filozof, eleştirmen ve sosyalist ("Ne Yapmalı" adlı romanıyla Rus devrimci kültüründe derin izler bırakan yazar) (d. 1828)
1910 - Carlo Michelstaedter, İtalyan yazar (d. 1887)
1938 - Karl Kautsky, Alman sosyalist lider ve II. Enternasyonal'in önde gelen teorisyenlerinden (d. 1854)
1967 - Puyi, Çin İmparatoru (d. 1906)
1993 - Criss Oliva, Amerikalı müzisyen ve Savatage grubunun kurucusu ve gitaristi (d. 1963)
2001 - Rehavam Ze'evi, İsrailli politikacı (d. 1926)
2002 - Soner Ağın, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yönetmen (d. 1945)
2012 - Sylvie Kristel Hollandalı sinema sanatçısı ve model (d. 1952)
2014 - Arif Doğan, Türk asker (d. 1945)
2015 - Anne-Marie Lizin, Belçikalı siyasetçi (d. 1949)
2018 - Ara Güler, Ermeni asıllı Türk gazeteci, foto muhabiri ve yazar (d. 1928)