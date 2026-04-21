TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E “TEHDİTKAR DİL” ELEŞTİRİSİ

Türkiye Basın Federasyonu, “Ataşehir mitinginde medya mensuplarına yönelik tehditkâr bir dil kullandığı” gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i kınadı. Özel’in medya mensuplarından özür dilemesi gerektiği de vurgulandı.

Başkanlığını gazeteci Sinan Burhan’ın yaptığı Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Ataşehir mitinginde medya mensuplarına yönelik kullandığı tehditkâr dili kınadıklarını açıkladı.

Gazetecilik mesleğinin kamu yararını gözeterek, haber kaynaklarına dayanarak bilgi edinme, doğrulama ve kamuoyuyla paylaşma sorumluluğunu içerdiği belirtilen yazılı açıklamada, gazetecilerin haberi keyfi şekilde üretmediği, farklı kaynaklardan teyit ederek, mesleki etik ve vicdani süzgecinden geçirerek yayınladığı vurgulandı.

GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTERMEK SAĞDUYU İLE BAĞDAŞMAZ

Açıklamada, “Bu çerçevede, söz konusu mitingde A Haber ve TGRT başta olmak üzere bazı medya kuruluşlarının hedef alınması ve ‘hesap sorulacağı’ yönünde ifadeler kullanılması, kamuoyunda ‘devri sabık’ yaratacaklar endişesini doğrulamaktadır. Bir yandan medya özgürlüğünü savunduğunu ifade ederken, diğer yandan gazetecileri hedef göstermek, ne demokratik değerlerle ne de sağduyulu bir siyasi anlayışla bağdaşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

BASKI VE TEHDİTKÂR DİL KABUL EDİLEMEZ

Basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “ Medya mensuplarına yönelik her türlü baskı, tehdit ve hedef gösterme girişimi kabul edilemez” denildi.

ÖZGÜR ÖZEL MEDYA MENSUPLARINDAN ÖZÜR DİLEMELİ

Açıklamada, “Bu nedenle, Sayın Özgür Özel’in kullandığı bu dili gözden geçirmesini, tehditkâr söylemlerden vazgeçmesini ve hedef alınan medya mensuplarından kamuoyu önünde özür dilemesini bekliyoruz” çağrısında bulunuldu.

