Tarihte bugün ne oldu? 15 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 15 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

15 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 15 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

• MÖ 399 - Socrates, ölüm cezasına çarptırıldı.

• 360 - Ayasofya'nın öncülü olan Büyük Kilise, aynı noktada inşa edildi. 5. yüzyılın ilk yıllarına kadar ayakta kaldı.

• 1637 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru oldu.

• 1898 - İspanya-Amerika Savaşı: Bir Amerikan gemisi, Havana (Küba) limanında infilak ederek battı; 260'tan fazla kişi öldü. Olaydan İspanya'yı sorumlu tutan ABD, iki hafta sonra İspanya'ya savaş açtı.

• 1924 - İzmir'de harp oyunları yapıldı.

• 1933 - Giuseppe Zangara isimli bir kişi, Miami'de ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e suikast yapmak istedi, ancak Chicago Belediye Başkanı Anton J. Cermak'ı yaraladı. Cermak, aldığı yaraların etkisiyle 6 Mart 1933'te öldü.

• 1947 - Rodos ve On İki Adalar Yunanistan'a verildi.

• 1949 - 1200 Musevi, Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu; göç edenlerin sayısı 10.000'i geçti.

• 1950 - SSCB ve Çin, ortak savunma antlaşması imzaladı.

• 1961 - Belçika'da Sabena Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü, 73 kişi öldü. Uçakta, ABD buz pateni takımı da bulunuyordu.

• 1965 - Kanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.

• 1969 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) tarafından düzenlenen "Büyük Eğitim Yürüyüşü" Ankara'da yapıldı ve binlerce öğretmen bozuk eğitim düzenini protesto etti. "Halkımızı sömürüden kurtaracağız" diye slogan attı.

• 1970 - Dominik Cumhuriyeti'ne ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı, Santo Domingo'dan kalktıktan bir süre sonra denize düştü: 102 kişi öldü.

• 1971 - ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı. Finley, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.

• 1971 - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sağ görüşlü bir grup öğrenci tarafından işgal edildi, İstanbul'daki Kadırga Yurdu'na patlayıcı madde atıldı, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki Kennedy Anıtı havaya uçuruldu.

• 1975 - Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (Töb-Der), 7 ilde "hayat pahalılığı ve faşizmi protesto" toplantıları düzenledi. Toplantılar saldırıya uğradı; 1 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

• 1979 - Türkiye Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.

• 1982 - Bir petrol çıkarma platformu, Newfoundland açıklarında fırtına nedeniyle battı, 84 kişi öldü.

• 1989 - Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet Birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta, 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra, yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti, 5 milyon Afgan, ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.

• 1995 - Hacker Kevin Mitnick, ABD'nin bazı en güvenli bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek suçundan FBI tarafından tutuklandı.

• 1996 - Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandolarını taşıyan bir helikopter, Ege Denizi'nde düştü; 5 asker öldü.

• 1999 - PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.

• 1999 - Ekşi sözlük kuruldu.

• 1999 - Eskişehir Cezaevi'nde "Karagümrük Çetesi" olarak tanınan bir grup Mustafa Duyar'ı öldürdü, Selçuk Parsadan'ı yaraladı. Mustafa Duyar Özdemir Sabancı'yı öldürmekten, Selçuk Parsadan ise örtülü ödenek davasından hüküm giymişti.

• 2002 - Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF), yer alacak olan Türk Kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.

• 2005 - Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, AKP'den ve Bakanlık görevinden istifa etti.

• 2005 - Video paylaşım sitesi, YouTube kuruldu.

• 2006 - Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

• 2009 - İstanbul Kadıköy Meydanında, birçok sol parti ve sendika işsizliğe ve krize karşı yaklaşık 50.000 kişinin katılımıyla bir eylem düzenledi.

• 2012 - Honduras'ın Comayagua kentindeki ceza evinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkûm ağır yaralandı.

DOĞUMLAR

• 1564 - Galileo Galilei, İtalyan bilim adamı (ö. 1642)

• 1710 - XV. Louis, Fransa Kralı (ö. 1774)

• 1724 - Peter von Biron, Kurlandiya Dükalığı'nın son dükü (ö. 1800)

• 1739 - Alexandre Théodore Brongniart, Fransız mimar (ö. 1813)

• 1748 - Jeremy Bentham, İngiliz filozof ve hukukçu (Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen) (ö. 1832)

• 1856 - Emil Kraepelin, Alman psikiyatrist (ö. 1926)

• 1861 - Charles Edouard Guillaume, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1938)

• 1873 - Hans von Euler-Chelpin, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1964)

• 1874 - Ernest Shackleton, İrlandalı-İngiliz kâşif (ö. 1922)

• 1880 - Ali Sami Boyar, Türk ressam (ö. 1967)

• 1907 - Cesar Romero, Amerikalı aktör (ö. 1994)

• 1909 - Miep Gies, Hollanda vatandaşı (II. Dünya Savaşı sırasında Anne Frank ve ailesine yardım eden) (ö. 2010)

• 1923 - Kemal Karpat, Türk tarihçi ve akademisyen (ö. 2019)

• 1928 - Pietro Bottaccioli, İtalyan piskopos ve din adamı (ö. 2017)

• 1932 - Seyyid Ahmet Arvâsî, Türk toplum bilimci, pedagog ve yazar (ö. 1988)

• 1938 - Vasıf Öngören, Türk oyun yazarı (ö. 1984)

• 1940 - İsmail Cem İpekçi, Türk siyasetçi (ö. 2007)

• 1944 - Cahar Dudayev, Çeçen asker ve siyasetçi (ö. 1996)

• 1944 - Zeynel Abidin Erdem, Türk iş adamı

• 1945 - Douglas Hofstadter, Amerikalı bilim adamı

• 1946 - Yves Cochet, Fransız yazar ve politikacı

• 1946 - Zeynep Oral, Türk yazar ve gazeteci

• 1949 - Esat Oktay Yıldıran, Türk asker (ö. 1988)

• 1951 - Jane Seymour, İngiliz sinema oyuncusu

• 1952 - Sezai Aydın, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

• 1953 - Miloslav Ransdorf, Çek politikacı (ö. 2016)

• 1954 - Matt Groening, Amerikalı karikatürist ve Simpsonlar'ın yaratıcısı

• 1960 - Armen Mazmanyan, Ermeni yönetmen (ö. 2014)

• 1963 - İsa Gök, Türk siyasetçi

• 1963 - Oğuz Çetin, Türk futbolcu ve teknik direktör

• 1965 - Metin Üstündağ, Türk karikatürist

• 1975 - Natik Ahund, Azeri sinema yönetmeni, yapımcısı ve senaristi

• 1984 - Francesca Ferretti, İtalyan voleybolcu

• 1986 - Valeri Bojinov, Bulgar futbolcu

• 1986 - Ami Koshimizu, Japon seslendirme sanatçısı

• 1992 - İdo Tatlıses, Türk şarkıcı

ÖLÜMLER

• 1731 - María de León Bello y Delgado, Katolik rahibe ve mistik (d. 1643)

• 1740 - III. Abbas, Safevi hükümdarı (d. 1732)

• 1781 - Gotthold Ephraim Lessing, Alman yazar (d. 1729)

• 1869 - Mirza Esedullah Han Galib, Babür Dönemi şairi (d. 1797)

• 1905 - Lewis Wallace, Amerikalı asker siyasetçi ve yazar (Amerikan İç Savaşı Birlik Kuvvetleri Generali) (d. 1827)

• 1928 - Herbert Henry Asquith, İngiliz siyasetçi ve Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1852)

• 1946 - Malik Buşati, Arnavutluk Başbakanı (d. 1880)

• 1958 - Numan Menemencioğlu, Türk diplomat, siyasetçi ve eski Dış İşleri Bakanlarından (d. 1893)

• 1965 - Nat King Cole, Amerikalı müzisyen (d. 1919)

• 1979 - Zbigniew Seifert, Polonyalı müzisyen (d. 1946)

• 1987 - Malik Aksel, Türk ressam ve yazar (d. 1901)

• 1988 - Richard Feynman, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1918)

• 1999 - Henry Way Kendall, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1926)

• 2001 - Orhan Asena, Türk oyun yazarı (d. 1922)

• 2002 - Sabih Şendil, Türk şair ve yazar (d. 1926)

• 2003 - Faik Türün, Türk asker, siyasetçi ve 12 Mart dönemi komutanlarından emekli orgeneral (d. 1913)

• 2011 - İsmail Gülgeç, Türk karikatürist (d. 1947)

• 2018 - Lassie Lou Ahern, Amerikalı oyuncu (d. 1920)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü

• Trabzon'un Maçka ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1918)

• Gümüşhane'nin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1921)