Tarihte bugün ne oldu? 13 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 13 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

13 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 13 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 13 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1258 - Hülagû, Bağdat'ı işgal etti. 200 bin Bağdatlı öldü.

1633 - Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde yargılanmak üzere Roma'ya geldi.

1668 - İspanya, Portekiz'i ayrı bir devlet olarak tanıdı.

1894 - Auguste Lumière ve Louis Lumière, sinematograf'ın (bir film kamerası ve projektör'ün bir araya getirilmiş hali) patentini aldılar.

1925 - Şeyh Sait İsyanı: Lozan Konferansı'nda çözümü Türkiye ile Birleşik Krallık'a bırakılan Musul konusunda, Birleşik Krallık ile sorun yaşandığı günlerde, Bingöl'ün Genç ilçesinde Şeyh Sait önderliğinde, gerici ve ayrılıkçı bir hareket başladı. Ayaklanma Diyarbakır'a da sıçradı.

1926 - Savurganlıkla mücadele amacıyla Men-i İsrafat Kanunu kabul edildi.

1934 - SSCB'ne ait "Çelyuskin" adlı buharlı gemi, Antarktik okyanusu'nda battı.

1945 - II. Dünya Savaşı: SSCB birlikleri, Budapeşte'yi Almanlardan geri aldı. Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri, Almanya'nın Dresden kentini bombalamaya başladı.

1949 - Fenerbahçe'nin yeni stadı açıldı.

1960 - Fransa, BM ve Amerika Birleşik Devletleri'nin itirazlarına rağmen, Büyük Sahra'da atom bombası patlattı.

1961 - 7 yeni parti kuruldu. Yeni Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Millete Hizmet Partisi, Güven Partisi, Musavat Partisi, Muhafazakâr Parti ve Cumhuriyetçi Parti. Seçime katılabilmek için son gündü. Kemal Türkler, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, İbrahim Denizcier gibi bir grup sendika yöneticisi tarafından kurulmuş olan Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanlığına Avni Erakalın getirildi.

1962 - Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk ve eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan tutuklandı. Eski Bakanların Devlet Hazinesine ait dövizle, radyo pili ithal ettikleri ileri sürüldü. 2 Mart 1962'de tahliye edildiler.

1963 - İstanbul Savcılığı, İşçi Sigortaları Kanunu'na uymayan 2 bin işveren hakkında dava açtı.

1963 - Ankara Valiliği, taksilerde plak çalınmasını yasakladı; taksilerdeki pikaplar sökülüyor.

1965 - TBMM'de 1965 yılı bütçesi, 197'ye karşı 225 oyla reddedilince, Başbakan İsmet İnönü istifa etti.

1966 - Cemal Gürsel'in komaya girişinin 6. günü; Partiler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde anlaştı.

1967 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruldu. Sendika Başkanları yaptıkları açıklamada; "Türk İşçi sınıfının çıkarları, hakları, özgürlükleri ve onuru için bir araya geldik" dediler.

1969 - İstanbul'da üniversiteli kız öğrenciler, Amerikan 6. Filo'sunu protesto yürüyüş ve mitingi düzenlediler.

1971 - Vietnam Savaşı: Amerikalı kuvvetleri desteğindeki Güney Vietnam güçleri, Laos'u ele geçirdi.

1974 - 1970 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Aleksandr Soljenitsin, "Gulag Takım Adaları, 1918-1956" adlı kitabı nedeniyle, SSCB dışına sürgüne gönderildi.

1975 - Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi.

1984 - SSCB Komünist Parti Genel Sekreterliğine, Yuri Andropov'un yerine Konstantin Çernenko getirildi.

1985 - Kapatılan Millî Selamet Partisi yöneticileri hakkında açılan kamu davası sona erdi. Partinin Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve 22 arkadaşı beraat etti. Şubat 1981'den Şubat 1985'e kadar geçen bütün bu süre içinde Necmettin Erbakan, 10 ay tutuklu kaldı.

1988 - Kış Olimpiyat Oyunları, Calgary Alberta'da (Kanada) başladı.

1990 - 12 Eylül sonrasında görevlerinden alınan 1402'lik öğretim üyeleri, görevlerine dönmek için üniversitelerine başvurmaya başladılar. İlk başvuruyu Profesör Dr. Hüseyin Hatemi yaptı.

1993 - Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Bosna-Hersek'te devam eden savaşı protesto için İstanbul Taksim Meydanı'nda bir miting düzenlenmesini istedi. Hükûmet ortakları Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti, mitinge katılmayacaklarını açıkladılar ve Turgut Özal'ın amacının şov yapmak olduğunu ileri sürdüler. Anavatan Partisi katılma kararı aldı. Miting sönük geçti.

1997 - Uzay mekiği Discovery'nin astronotları, Hubble teleskopu'nu tamir etmeye başladılar.

2001 - El Salvador'da 6,6 şiddetinde deprem: en az 400 kişi öldü.

2005 - Türkiye, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvvetinin komutasını 6 ay süreyle, Kabil'de düzenlenen törenle Avrupa Kolordusundan devraldı.

2007 - TBMM Genel Kurulunda, Türkçenin bozulma ve yabancılaşmasına ilişkin meclis araştırması açılması kabul edildi.

2008 - Danıştay 2. Daire üyeleri ve Cumhuriyet gazetesi'ne yönelik saldırılarla ilgili davada, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Alparslan Arslan'ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklardan Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır müebbet hapisle cezalandırıldı. Sanık Süleyman Esen toplam 17 yıl 8 ay 15 gün, Tekin İrşi ise toplam 10 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkûm edildi.

DOĞUMLAR

1672 - Étienne François Geoffroy, Fransız kimyacı (ö. 1731)

1719 - George Brydges Rodney, Büyük Britanya Kraliyet Donanması'nda deniz subayı (ö. 1792)

1766 - Thomas Malthus, İngiliz iktisatçı (ö. 1834)

1805 - Peter Gustav Lejeune Dirichlet, Alman matematikçi (ö. 1859)

1870 - Leopold Godowsky, Leh asıllı Amerikalı piyano virtüözü ve besteci (ö. 1938)

1879 - Prens Sabahattin, Türk siyasetçi ve düşünür (ö. 1948)

1888 - Georgios Papandreou, Yunan Siyasetçi ve Yunanistan'ın 162'inci Başbakanı (ö. 1968)

1891 - Grant Wood, Amerikalı ressam (ö. 1942)

1903 - Georges Simenon, Belçikalı polisiye yazarı (ö. 1989)

1906 - Agostinho da Silva, Portekizli düşünür (ö. 1994)

1910 - William B. Shockley, Amerikalı fizikçi, mucit ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1989)

1915 - Aung San, Birmanyalı milliyetçi önder (ö. 1947)

1916 - Samim Kocagöz, Türk yazar (ö. 1993)

1921 - Ulvi Uraz, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1974)

1923 - Chuck Yeager, Amerikalı ses hızını aşan ilk pilot

1928 - Refik Erduran, Türk yazar (ö. 2017)

1929 - Kenan Erim, Türk arkeolog (ö. 1990)

1932 - Nail Güreli, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2016)

1933 - Kim Novak, Amerikalı sinema oyuncusu

1937 - Oliver Reed, İngiliz aktör (ö. 1999)

1947 - Rüçhan Çalışkur, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1950 - Mazhar Alanson, Türk şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu

1950 - Peter Gabriel, İngiliz müzisyen (Genesis grubu)

1952 - Ed Gagliardi, Amerikalı müzisyen (Foreigner grubu)

1958 - Nilgün Marmara, Türk şair (ö. 1987)

1973 - Sibel Alaş, Türk şarkıcı ve söz yazarı

1974 - Robbie Williams, İngiliz müzisyen

1976 - Leslie Feist, Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı

1976 - Nihat Doğan, Türk şarkıcı

1978 - Edsilia Rombley, Hollandalı müzisyen

1980 - Sebastian Kehl, Alman futbolcu

1986 - Besim Kunic, İsveçli futbolcu

1989 - Ali Balkaya, Türk futbolcu (ö. 2011)

1995 - Tibor Linka, Slovak kanocu

ÖLÜMLER

1322 - II. Andronikos, Bizans İmparatoru (d. 1259)

1542 - Catherine Howard, İngiltere Kraliçesi (d. 1523)

1787 - Ruder Boškovic, Ragusalı bilim insanı (d. 1711)

1837 - Mariano José de Larra, İspanyol gazeteci ve yazar (d. 1809)

1883 - Richard Wagner, Alman opera bestecisi (d. 1813)

1909 - Julius Thomsen, Danimarkalı kimyager (d. 1826)

1926 - Francis Ysidro Edgeworth, İrlandalı düşünür ve politik iktisatçı (d. 1845)

1943 - Neyyire Neyir (Münire Eyüp Ertuğrul), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1902)

1955 - Nubar Tekyay, Türk kemani (d. 1905)

1957 - Oszkár Jászi, Macar sosyal bilimci ve siyasetçi (d. 1875)

1967 - Füruğ Ferruhzad, İranlı şair, yazar, yönetmen ve ressam (d. 1935)

1980 - David Janssen, Amerikalı oyuncu (d. 1931)

1991 - Arno Breker, Alman heykeltıraş (d. 1900)

1992 - Nikolay Bogolyubov, Sovyet bilim insanı (d. 1909)

1996 - Martin Balsam, Amerikalı oyuncu (d. 1919)

2002 - Waylon Jennings, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1937)

2004 - Zelimhan Yandarbiyev, Çeçen Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı, yazar (d. 1954)

2005 - Hüdai Oral, Türk siyasetçi ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (d. 1925)

2005 - Lucia dos Santos, Portekizli karmelit rahibe (d. 1907)

2005 - Teoman Alpay, Türk bestekâr (d. 1932)

2006 - Andreas Katsulas, Yunan asıllı Amerikalı aktör (d. 1946)

2006 - Peter Frederick Strawson, Britanyalı filozof (d. 1919)

2009 - Bahtiyar Vahabzade, Azeri şair ve yazar (d. 1925)

2013 - Stefan Wigger, Alman oyuncu (d. 1932)

2014 - Ralph Waite, Amerikalı aktör ve seslendirme sanatçısı (d. 1928)

2014 - Richard Møller Nielsen, Danimarkalı millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1937)

2018 - Agop Kotoğyan, Ermeni asıllı Türk dermatolog (d. 1939)

2019 - Ozan Arif, Türk öğretmen, halk ozanı ve şair (d. 1949)

2019 - Idriz Ajeti, Kosovalı tarihçi (d. 1917)

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