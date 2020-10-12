Tarihte bugün ne oldu? 12 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 12 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
OLAYLAR
MÖ 539 - Ahameniş Hükümdarı Büyük Kiros, Babil'i ele geçirdi.
1492 - Amerika'nın keşfi: Kristof Kolomb, Karayipler'e ulaştı. Fakat Doğu Hint Adaları'na geldiğini düşünüyordu.
1596 - Macaristan'daki Eğri Kalesi Osmanlıların eline geçti.
1654 - Hollanda'nın Delft kentinde bir barut deposu infilak etti; 100'den fazla ölü, 1000'in üzerinde yaralı var.
1692 - Salem cadı mahkemeleri Massachusetts Valisi William Phips'in emriyle sona erdi.
1822 - Pedro kendisini Brezilya İmparatoru olarak ilan etti.
1847 - Alman sanayici Werner von Siemens, Siemens AG şirketini kurdu.
1917 - I. Dünya Savaşı: Belçika'nın Ypres şehri yakınında 1. Passchendaele Muharebesi'nde hardal gazı ilk kez kullanıldı ve bir günde yaklaşık 20.000 asker öldü.
1925 - Mustafa Kemal, İzmir'de manevraları izledikten sonra ordunun Türk topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.
1928 - Suni solunum cihazı ilk kez Boston'daki bir çocuk hastanesinde kullanıldı.
1937 - Seyit Rıza'nın yargılanmasına başlandı.
1944 - II. Dünya Savaşı: Atina'daki Nazi Almanyası işgali sona erdi.
1953 - Pancar Kooperatifleri Bankası (Şekerbank) Eskişehir'de kuruldu.
1958 - Başbakan Adnan Menderes yurttaşlardan "vatan cephesi" kurmalarını istedi.
1960 - Japonya Sosyal Demokrat Partisi lideri Inejiro Asanuma, bir televizyon programı sırasında bıçaklanarak öldürüldü.
1962 - ABD'nin kuzey batısında kasırga: 46 kişi öldü.
1968 - 19. Yaz Olimpiyat Oyunları, Meksiko'da başladı.
1968 - Ekvator Ginesi, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.
1969 - Genel seçimler yapıldı. Adalet Partisi 256 milletvekiliyle iktidarını korudu. CHP 143, Güven Partisi 15, Millet Partisi 6, MHP 1, Türkiye Birlik Partisi 8, Yeni Türkiye Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 2 milletvekili çıkardı.
1974 - İzmir'de belediyeye bağlı iş yerlerinde başlatılan grevin beşinci günü. İzmir sokak ve caddeleri çöp yığınlarıyla doldu.
1975 - Bursa'daki TOFAŞ otomobil fabrikasında 100.000 Murat otomobil üretildiği açıklandı.
1980 - 11. Genel nüfus sayımı yapıldı. Sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik güçleri operasyonlar yaptı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin nüfusu: 44.736.957 olarak belirlendi.
1983 - Japonya'nın eski başbakanlarından Tanaka Kakuei, Lockheed şirketinden 2 milyon dolar rüşvet almak suçundan 4 yıl hapse mahkûm oldu.
1984 - IRA, Margaret Thatcher'in kaldığı otele bomba attı. Thatcher kurtuldu, fakat 5 kişi öldü.
1991 - Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov ile diğer Cumhuriyet liderlerinin bir araya geldiği Devlet Konseyi toplantısında KGB'nin lağvedilmesi' kararı alındı.
1999 - Pervez Müşerref, Pakistan'da kansız bir darbe ile yönetime geldi.
2000 - Yemen'in Aden limanında bir ABD destroyerinde meydana gelen patlamada 17 Amerikan askeri öldü.
2002 - Endonezya'nın turistik adası Bali'de kalabalık bir gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırıda, çoğunluğu yabancı 202 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var.
2002 - Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Doğal Afetleri Azaltma Günü ilan edilmiştir.
2003 - Beyaz Rusya'daki bir akıl hastanesi yangınında 30 hasta öldü.
2004 - İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği'nin yöneticisi Metin Kaplan, gözaltına alındığı Almanya'dan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. 13 Ekim'de tutuklanan Kaplan, Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu.
2005 - Çin'in ikinci insanlı uzay aracı olan Shenzhou 6 fırlatıldı ve 5 gün boyunca yörüngede kaldı.
2006 - Fransa'da Sosyalist Parti'nin sunduğu ve "Ermeni soykırımının inkârının suç sayılması"nı öngören yasa teklifi, Fransa Parlamentosunda 19'a karşı 106 oyla kabul edildi.
2006 - Nobel Edebiyat Ödülü yazar Orhan Pamuk'a verildi.
2006 - İsrail-Lübnan savaşında BM Barış Gücü kapsamında görev yapacak 261 kişilik TSK kara birliği Lübnan'a hareket etti.
DOĞUMLAR
1008 - Go-Ichijo, Japonya İmparatoru (ö. 1036)
1240 - Tr?n Thánh Tông, Vietnam imparatoru (daha sonra D?i Vi?t) (ö. 1290)
1350 - Dmitri Donskoy, Moskova Büyük Dükü ve Vladimir Büyük Prensi (ö. 1389)
1490 - Bernardo Pisano, İtalyan şarkıcı, söz yazarı ve rahip (ö. 1548)
1533 - Asakura Yoshikage, Japon hükümdar (ö. 1573)
1537 - VI. Edward, İngiltere ve İrlanda Kralı (ö. 1553)
1798 - I. Pedro, Brezilya İmparatoru (ö. 1834)
1808 - Victor Prosper Considerant, Fransız sosyalist ve Fourierci ütopyacı hareketin önderi (ö. 1893)
1859 - Diana Abgar, Ermeni diplomat ve yazar (ö. 1937)
1865 - Arthur Harden, İngiliz kimyacı (ö. 1940)
1866 - Ramsay MacDonald, Britanyalı siyasetçi ve Birleşik Krallık Başbakanı (ö. 1937)
1872 - Ralph Vaughan Williams, İngiliz besteci (ö. 1956)
1875 - Aleister Crowley, İngiliz yazar (ö. 1947)
1889 - Christopher Dawson, İngiliz tarihçi (ö. 1970)
1891 - Edith Stein, Alman filozof ve rahibe (ö. 1942)
1896 - Eugenio Montale, İtalyan şair (ö. 1981)
1917 - Roque Máspoli, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2004)
1920 - Reha Oğuz Türkkan, Türk hukukçu, tarihçi, yazar ve Türkolog (ö. 2010)
1928 - Türkân Akyol, Türk akademisyen ve siyasetçi (ö. 2017)
1934 - Oğuz Atay, Türk yazar (ö. 1977)
1935 - Luciano Pavarotti, İtalyan tenor (ö. 2007)
1949 - Ilich Ramirez Sanchez (Çakal Carlos), Venezuelalı eylemci
1955 - Ashley Adams, Avustralyalı atıcı (ö. 2015)
1963 - Raimond Aumann, Alman futbolcu
1968 - Hugh Jackman, Avustralyalı sinema oyuncusu
1970 - Kirk Cameron, Amerikalı sinema oyuncusu
1971 - Güntekin Onay, Türk spor spikeri ve yazarı
1972 - Kâmil Güler, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu
1974 - Ebru Gündeş, Türk şarkıcı, sunucu ve oyuncu
1975 - Fettah Can, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve aranjör
1976 - Kajsa Bergqvist, İsveçli eski yüksek atlamacı
1977 - Young Jeezy, Amerikalı rapci ve söz yazarı
1979 - Derya Can, Türk serbest dalışçı
1980 - Andreas Constantinou, Kıbrıslı futbolcu
1981 - Engin Akyürek, Türk dizi ve sinema filmi oyuncusu
1984 - Deniz Gönenç Sümer, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2010)
1988 - Calum Scott, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
1990 - Bora Akkaş, Türk dizi, sinema oyuncusu ve rap şarkıcısı
1992 - Josh Hutcherson, Amerikalı oyuncu
ÖLÜMLER
1492 - Piero della Francesca, İtalyan ressam (d.~ 1420)
1576 - II. Maximilian, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1527)
1870 - Robert Edward Lee, Amerikalı general (d. 1807)
1924 - Anatole France, Fransız yazar (d. 1844)
1940 - Tom Mix, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1880)
1943 - Tayyar Yalaz, Türk güreşçi ve Güreş Federasyonu Başkanı (d. 1901)
1956 - Cahit Sıtkı Tarancı, Türk şair (d. 1910)
1958 - Gordon Griffith, Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1907)
1965 - Paul Hermann Müller, İsviçreli kimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1899)
1967 - Recai Akçay, Türk mimar (d. 1909)
1969 - Sonja Henie, Norveçli buz patencisi ve sinema oyuncusu d. 1912)
1974 - Felix Hurdes, Avusturyalı avukat ve siyasetçi (d. 1901)
1987 - Fahri Korutürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı (d. 1903)
1990 - Rrahman Morina, Yugoslav komünist politikacı, Kosova Komünistler Ligi'nin son genel sekreteri (d. 1943)
1991 - Arkady Strugatsky, Rus romancı (d. 1925)
1996 - René Lacoste, Fransız tenisçi ve Lacoste'nin kurucusu (d. 1904)
1997 - John Denver, Amerikalı şarkıcı (d. 1943)
1999 - Udo Steinke, Alman yazar (d. 1942)
1999 - Wilt Chamberlain, Amerikalı basketbolcu (d. 1936)
2001 - Hikmet Şimşek, Türk orkestra şefi (d. 1924)
2002 - Ray Conniff, Amerikalı müzisyen (d. 1916)
2011 - Dennis Ritchie, Amerikalı bilgisayar mühendisi (d. 1941)
2015 - Levent Kırca, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1950)
2016 - Kemal Unakıtan, Türk bürokrat ve siyasetçi (d. 1946)