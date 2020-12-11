Tarihte bugün ne oldu? 11 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Aralık'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 11 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
11 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 11 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 11 Aralık tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1816 - Indiana, 19.cu eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.
1901 - İlk masa tenisi turnuvası, Birleşik Krallık'ta düzenlendi.
1923 - Mustafa Kemal Atatürk'ün Times gazetesinde, "Millî hâkimiyet esasına dayanan ve bilhassa Cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabiidir. Türkiye'de de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur." şeklindeki demeci yayımlandı.
1927 - Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verildi; Müfettişliğe İbrahim Tali Bey (Öngören) atandı.
1928 - Türkiye İkinci İktisat Şûrası toplandı.
1931 - Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1931 - Westminster Tüzüğü 1931 ile Birleşik Krallık, dominyonlarına kendini yönetme hakkı verildi.
1936 - VIII. Edward, Wallis Simpson ile evlenebilmek için Birleşik Krallık tahtından çekildiğini açıkladı.
1937 - II. İtalya-Habeşistan Savaşı: İtalya Krallığı, Milletler Cemiyeti'nden çekildi.
1941 - Adolf Hitler ve Benito Mussolini'nin açıklamasıyla, Nazi Almanyası ve İtalya Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti.
1946 - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kuruldu.
1949 - Birleşmiş Milletler, Filistinli mültecilerin kendi topraklarına dönme hakkını kabul etti.
1952 - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda ilk uygulama: Telif hakkı Yelpaze mecmuasına ait olan bir resimli romanı yayınlayan, Hürriyet gazetesi aleyhine dava açıldı.
1962 - Türkiye'de Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kuruldu.
1962 - Kanada'da son kez bir mahkûma idam cezası uygulandı.
1964 - Che Guevara, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında binaya dışarıdan havanla ateş edildi, faili bulunamadı.
1971 - İstanbul Televizyonu yayınlarını haftada iki günden dört güne çıkardı.
1976 - Ankara Üniversitesi süresiz kapatıldı.
1976 - İstanbul'da Bebek Maksim Gazinosu yandı.
1977 - Türkiye'de yerel seçimler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden birinci parti olarak çıktı.
1987 - Necatigil Şiir Ödülü Ahmet Oktay'a verildi. Şair ödülü, "Yol Üstünde Semender" adlı yapıtıyla aldı.
1991 - Avrupa Birliği ülkeleri, 1999'un para birliği için son tarih olacağını açıkladı.
1993 - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, Bağdat'ta aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
1994 - Tek yanlı olarak bağımsızlığını ilan eden Çeçenistan'a, Rusya yüzlerce tank ve askerle girdi.
1997 - Kyoto Protokolü imzaya açıldı
1999 - Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Sonuç belgesinde Türkiye'nin "adaylığı kesinleşti."
2001 - Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldı.
2002 - Amerikan Temsilciler Meclisi ve Senatosu, istihbarat faaliyetlerinin eşgüdümünün daha iyi sağlanabilmesi için iç istihbarat örgütü kurulmasını tavsiye etti.
2004 - İstanbul Modern Sanat Müzesi açıldı.
2009 - Demokratik Toplum Partisi, Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldı.
DOĞUMLAR
1746 - Jacques Charles, Fransız mucit ve bilim adamı (ö. 1823)
1803 - Hector Berlioz, Fransız besteci (ö. 1869)
1810 - Alfred de Musset, Fransız yazar (ö. 1857)
1843 - Robert Koch, Alman kimyager ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1877)
1856 - Georgi Plehanov, Rus devrimci ve Marksist teorisyen (ö. 1918)
1863 - Annie Jump Cannon, Amerikan astronom (ö. 1941)
1866 - Jack Southworth, İngiliz futbolcu (ö. 1956)
1882 - Fiorello Henry La Guardia, Amerikan politikacı (ö. 1947)
1882 - Max Born, Alman fizikçi (ö. 1970)
1890 - Carlos Gardel, Arjantinli müzisyen, besteci ve şarkıcı (ö. 1935)
1908 - Amon Leopold Göth, Alman SS subayı (II. Dünya Savaşı sırasında Polonya'daki Kraków-Plaszów toplama kampı'nın kumandanı) (ö. 1946)
1911 - Necip Mahfuz, Mısırlı yazar (ö. 2006)
1912 - Carlo Ponti, İtalyan film yapımcısı (ö. 2007)
1918 - Alexandr Soljenitsin, Rus romancı (ö. 2008)
1938 - Enrico Macias, Cezayirli Yahudi kökenli Fransız şarkıcı
1943
John Ayldon, İngiliz opera şarkıcısı (ö. 2013)
John Denver, Amerikalı şarkıcı (ö. 1997)
John Forbes Kerry, Amerikalı siyasetçi
1950 - Christina Onassis, Amerikalı iş kadını (ö. 1988)
1961 - Fatih Aksoy, Türk yapımcı ve yönetmen
1969 - Viswanathan Anand, Hint satranç büyükustası
1970 - Erkan Petekkaya, Türk oyuncu
1972 - Darío Barrio, İspanyol yemek uzmanı TV programcısı (ö. 2014)
1974 - Rey Mysterio, Amerikalı güreşçi
1981 - Javier Saviola, Arjantinli futbolcu
1981 - Zacky Vengeance, Amerikan rock müzisyeni
1982 - Ece Gürsel, Türk manken ve şarkıcı
1985 - Yekta Kurtuluş, Türk millî futbolcu
1986 - Zeynep Çamcı, Türk oyuncu
ÖLÜMLER
1241 - Ögeday Han, Moğol İmparatoru (Cengiz Han'ın oğlu) (d. 1186)
1757 - Colley Cibber, İngiliz tiyatro oyuncusu ve yazarı (d. 1671)
1909 - Innokentiy Annensky, Rus şair (d. 1855)
1951 - Mustafa Muğlalı, Türk asker ve Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından (d. 1882)
1953 - Sedat Simavi, Türk gazeteci (d. 1896)
1964 - Sam Cooke, Amerikan şarkıcı (d. 1931)
1967 - Asım Us, Türk gazeteci ve siyaset adamı (d. 1884)
1975 - Nihal Atsız, Türk tarihçi, yazar, şair ve Türkolog (d. 1905)
1987 - Adile Naşit, Türk sinema sanatçısı (d. 1930)
1993 - Çağlar Yücel, Türk diplomat ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi (silahlı saldırı sonucu)
2002 - André Roch, İsviçreli dağcı (d. 1906)
2005 - Nihat Aybars, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1916)
2008 - Bettie Page, Amerikan model (d. 1923)
2012 - Mücap Ofluoğlu, Türk tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen ve yazar (d. 1923)
2012 - Ravi Shankar, Hint müzisyen, sitar ustası ve besteci (d. 1920)
2017 - Mustafa Kemal Uzun, Türk oyuncu ve film yönetmeni (d. 1959)
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