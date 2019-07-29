Tarihte bugün 30 Temmuz: İngiliz yazar Emily Jane Bronte doğdu! Emily Jane Bronte kimdir?

Uğultulu Tepeler kitabının yazarı Emily Jane Bronte, 1818 yılında bugün dünyaya geldi. İngiliz Edebiyatı''na yayımladığı tek kitabıyla yeni bir soluk kazandıran Jane''in doğum gününde hayatı merak ediliyor. Emily Jane Bronte kimdir? Emily Jane Bronte kitapları…

EMİLY BRONTE KİMDİR?

Emily Jane Brontë, 30 Temmuz 1818 yılında İngiltere Thornton''a bağlı Yorkshire''da dünyaya geldi. İngiliz roman yazarı ve şair olan Jane, kaleme aldığı tek romanı, Uğultulu Tepeler, İngiliz edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak biliniyor.

''UĞULTULU TEPELER'' KİTABINI 3 CİLT OLARAK YAYIMLADI

6 çocuğun beşincisi olan Emily''nin ailesi, 1820''de Haworth''a taşındı. Çocukluk yıllarında, annelerinin ölümünün ardından, üç kız kardeş ve erkek kardeşleri Branwell Brontë hayalî yerler düşlemişler, bunlara da hikâyelerinde rastlanır. Emily 1838''de Halifax yakınlarındaki Mis Patchett''in Kızlar Akademisinde çalıştı. Daha sonra kardeşi Charlotte ile birlikte Brüksel''deki özel bir okula devam etti. Emily''nin şiirdeki yeteneğinin ailesi tarafından keşfedilmesiyle, kız kardeşleri Charlotte ve Anne ile birlikte, 1846''da ortak bir şiir kitabı yayımladı. 1847''de tek romanı olan Uğultulu Tepeler''i yayımladı ki bu roman üç ciltlik bir setin ilk iki cildini oluşturuyor. Son cilt kız kardeşi Anne tarafından yazılan Agnes Grey isimli romandır. 1850''de Charlotte romanı yayına hazırlayıp, düzenlemiş ve Emily''nin gerçek ismiyle, tek başına bir eser olarak Uğultulu Tepeler ismiyle yayımlamıştır.

TÜBERKÜLOZ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Kız kardeşleri gibi Emily''nin sağlığı da evde ve okuldaki zor şartlar sebebiyle kötülendi. Erkek kardeşinin Eylül''deki cenazesi sırasında soğuk algınlığı kapmış, ve her türlü tıbbî müdahaleyi reddettikten sonra 19 Aralık 1848''de tüberküloz sebebiyle vefat etmiştir. Haworth, West Yorkshire''dadefnedilmiştir.

TARİHTE BUGÜN

1784 - Ansiklopedi yazarı Denis Diderot öldü.

1811 - Meksika''da Rahip Hidalgo kurşuna dizildi. Hidalgo bir yıl önce Meksika''da bağımsızlık hareketini başlatmıştı.

1818 - Emily (Jane) Brontë doğdu. Yazdığı tek roman "Uğultulu Tepeler"le dünya çapında ün kazanan İngiliz şair ve romancı. Bronte''nın eseri pek çok dile bu arada Türkçe''ye de çevrildi.

1863 - Amerikalı otomobil sanayicisi Henry Ford doğdu.

1898 - Almanya''yı birleştiren "kan ve demir" politkasıyla ünlü Almanya başbakanı Otto von Bismarck öldü.

1908 - İstanbul Cibali Tütün Fabrikası işçileri greve çıktı.

1929 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal''e suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Kadriye Hanım ve arkadaşları beraat ettiler.

1940 - Yozgat''ta deprem: 12 köy yıkıldı, 300 ölü, 360 yaralı.

1945 - Trakya''da Almanlar adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 kişi ölüm cezasına mahkum edildi.

1946 - Kazım Orbay genelkurmay başkanlığından istifa etti, yerine Salih Omurtak atandı.

1947 - Demokrat Parti Kütahya Milletvekili Adnan Menderes''in Meclis''te yaptığı konuşmayı yayımlayan Tasvir, Demokrasi, Demokrat İzmir, Yeni Asır gazetelerinin sahipleri ve yazı işleri müdürleri tutuklandılar.

1953 - Demiryolları devlet işletmesi haline getirildi.

1956 - Ordu, Giresun ve Trabzon''da Cumhuriyet Halk Partililerin siyasi toplantı yapmalarına izin verilmedi.

1966 - Amerika Birleşik Devletleri uçakları Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi bombaladı. Aynı gün İngiltere Almanya''yı 4-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.

1973 - Üniversiteye giriş sınavı sorular satıldığı için iptal edildi.

1975 - Atatürk''ün İş Bankası''ndaki hissesini denetleme yetkisinin Cumhuriyet Halk Partisi''ne ait olduğu karara bağlandı.

1977 - Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.

1978 - Balıkesir Cezaevi''nde solcu koğuşunu basan ülkücüler 2 kişiyi öldürdüler. Aynı gün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan "İktidar iş başında kalmakta inat ettiği sürece daha çok kan dökülecektir" dedi.

1981 - Mamak Askeri Cezaevi''nde açlık grevi yapanlardan 16''sı hastaneye kaldırıldı.

1987 - Mekke''de Hac sırasında İranlılar Amerika Birleşik Devletleri aleyhine gösteri yaptı. Suudi polisi ateş açtı; çok sayıda İranlı ve Suudi öldü.

1988 Fethiye ve Gökova körfezleriyle Dalyan kıyıları özel çevre ve koruma bölgesi ilan edildi. Bölgedeki inşaatlar durduruldu.

1992 - İstanbul, Ankara, Adana büyük şehir ve ilçe belediyeleri ile Trabzon Belediyesi''nde çalışan yaklaşık 43 bin işçi greve başladı.

1992 - Barcelona''da düzenlenen 25. Olimpiyat Oyunları''nda 62 kiloda güreşçi Akif Pirim altın madalya kazandı.

1993 - Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu,"Bir şey yapamaz hale getirildim" diyerek görevinden istifa etti.

1995 - Çeçenistan ile Rusya arasındaki savaşa son veren bir dizi anlaşma Grozni''de imzalandı.

1998 - Üniversite sınavlarının tek basamaklı olması Yüksek Öğretim Kurulu, YÖK Genel Kurulu''nda onaylandı.

2000 - Yazar, çevirmen Zeyyat Selimoğlu öldü. Sanatçı "Direğin Tepesinde Bir Adam" adlı hikaye kitabıyla 1969 Sait Faik Hikaye Armağanı''nı, "Koca Denizde İki Nokta" adlı kitabıyla 1973 Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülü''nü, "Derin Dondurucu İçin Öykü" adlı eseriyle 1995 Haldun Taner Öykü Ödülü''nü aldı.

2002 - Kongo ve Ruanda arasında, Orta Afrika`da istikrarsızlığa ve milyonlarca kişinin ölümüne yol açan savaşı sona erdirme çabasıyla barış anlaşması imzalandı.

2008 - Anayasa Mahkemesi tarafından Adalet ve Kalkınma Partisine açılan kapatma davası reddedildi.

2009 - 3G Türkiye''de resmi olarak kullanılmaya başlandı.