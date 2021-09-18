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Tarihi zafere görkemli kutlama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANADOLU'ya Türk mührünün vurulduğu Miryokefalon Zaferi'nin 845'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen etkinliklerde ok atışı ve cirit gösterileri yapıldı.

ANADOLU'ya Türk mührünün vurulduğu Miryokefalon Zaferi'nin 845'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen etkinliklerde ok atışı ve cirit gösterileri yapıldı.

Çivril ilçesinde gerçekleşen Miryokefalon Savaşı'nın 845'inci yıl dönümü dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından savaşın yaşandığı Kufi Çayı Vadisi girişinde etkinlik düzenlendi. Ak Parti Denizli Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Çivril Belediye Başkanı AK Parti'li Niyazi Vural, davetliler ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, "Malazgirt ne kadar değerliyse Miryokefalon Zaferi de o kadar değerlidir. Miryokefalon ne kadar değerliyse Kurtuluş Savaşımız, İstanbul'un Fethi de o kadar değerlidir. Bunlardan bir tanesi tarihte eksik olsaydı belki biz bu coğrafyada bu kutlama programını yapıyor olamayacaktık. Onun için her şeyden önce bu toprakları bize vatan yapan, bu toprakları kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyor, kendilerine rahmet diliyoruz" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ise, "Milletimizin bu topraklara gelişini ve bu toprakların ezeli ve ebedi yurdumuz oluşunun tescillenmesini, daha evvel küçük Asya, Anadolu ve diyarı Rum diye anılan bu toprakların kıyamete kadar artık Türkiye ismiyle anılacağının tescillendiği Miryokefalon Zaferimizin 845. yıl dönümünü kutluyoruz. Şanlı milletimiz tarihimiz boyunca orta Asya steplerinden çıkıp Anadolu'nun kapılarına gelerek oradan Anadolu'yu ve Balkanlar'ı, Afrika'yı adaletin huzurun, barışın, egemen olduğu ve hakça paylaşımın, insanların yüzyıllar boyunca adil, huzur ve barış içinde yaşadığı bir iklimi inşa etmiştir" diye konuştu.

Kutlamada Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Mehteran Takımı gösterileri ile Okçuluk Takımı'nın gösterileri yapıldı. Cirit oyunlarının sergilendiği program büyük ilgi topladı.

Tarihi zafere görkemli kutlama

Tarihi zafere görkemli kutlama

Tarihi zafere görkemli kutlama

Tarihi zafere görkemli kutlama

Tarihi zafere görkemli kutlama
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