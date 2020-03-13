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Diyarbakır, Mardin, Güncel

Tarihi yapılarda koronavirüs tedbiri

Diyarbakır ve Mardin'de Büyükşehir Belediyeleri Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tarihi yapılarda da dezenfekte çalışması yapılıyor.

13.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:20
Tarihi yapılarda koronavirüs tedbiri

Diyarbakır ve Mardin'de Büyükşehir Belediyeleri Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tarihi yapılarda da dezenfekte çalışması yapılıyor.

Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de iki koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından ülke genelinde olduğu gibi medeniyetler şehri Diyarbakır ve Mardin'de de önlemler artırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlıkları tarafından virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları, duraklar, okullar, park ve bahçeler, servis araçları, camiler, resmi kurumlar ve kamuya açık alanlarda ilaçlama gerçekleştiriliyor.

İlaçlama yapılan yerler arasında iki kentte ki tarihi yapılar da yer alıyor.

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesince farklı din, dil ve kültürlerin yaşamını sürdürdüğü kentte, tarihi ve turistik mekanlar ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlar dezenfekte ediliyor.

İl genelinde 100'e yakın ekipten oluşan belediye personeli alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler 13 hastane, 42 toplum sağlığı merkezi, 1200 okul, 1000 cami, 50 kilise, 400 toplu taşıma aracı, 600 öğrenci servisi, 250 özel halk otobüsü, havalimanı, otogarlar ve tüm resmi kurumlarda çalışma yürütüyor.

Tarihi cami, medrese, kilise ve manastır gibi ibadethanelerin temizliği için de Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca özel bir ekip oluşturuldu.

Ekipler Ulu Cami, Kasımiye Medresesi, Kırklar Kilisesi ve Deyrulzafaran Manastırı ve müze gibi tarihi ibadethane ve turistik yapıların yanı sıra halkın yoğun kullandığı tarihi çarşılarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, virüsle ilgili vakanın Türkiye'de de çıkmasıyla birlikte ilde çevre temizliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Özellikle vatandaşların yoğun kullandığı hastane, okul, toplu taşıma araçları gibi yerlerde çalışmaların ilk günden başladığına dikkati çeken Yaman, "Özellikle kalabalık olan yerlerde hem uyarılarımız oluyor hem de dezenfekte yapılıyor. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza, Bakanlık personeline teşekkür ediyoruz. İlk andan itibaren bizlerle koordinasyon sağlandı." dedi.

Yaman, ilk göreve geldikleri günden bu yana toplu olarak kullanılan yerlerde dezenfekte çalışması yaptıklarına işaret ederek, koronavirüsten sonra biraz daha kapsamı genişlettiklerini, çalışmaların sıklığını artırdıklarını aktardı.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Akyüz, "Sağlığımız ve güvenliğimiz için çalışma yapıyorlar. Biz de dua ediyoruz. Yüce Allah bizi bütün afetlerden korusun. Bu da bir afet şekli. Bazıları çalışma yapar, tedbirler alır biz de din görevlisi olarak dua ediyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkan Vekili Mustafa Korkutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları dezenfekte çalışmalarını ekip sayısını artırarak hızlandırdıklarını söyledi.

Havalimanı, okul, cami, otogar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, okul servislerinin de bulunduğu birçok alanda dezenfeksiyon çalışmasını 250 personelle yürüttüklerini ifade eden Korkutan, ayrıca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği başta Ulu Cami ve Hazreti Süleyman Camisi olmak üzere kentteki birçok tarihi ve kültürel yapıyı da dezenfekte ettiklerini belirtti.

"Bu yerlere özellikle çok önem veriyoruz. Buralara insanların yoğun ilgisi var. Her gün yaptığımız çalışmalarla riski en aza indirmeye çalışıyoruz. Her alan bizim için önemli fakat insanların yoğun ilgi gösterdiği alanlarda dezenfeksiyon işlemine daha erken başladık. Halkımızın toplu olarak bulunduğu bütün alanlarda çalışma sürecek." diyen Korkutan, vatandaşlara düşen görevin de kişisel hijyene önem göstermeleri olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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