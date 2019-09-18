Tarihi ticaret kervanı develerle canlandırıldı

18.09.2019 15:44

MÜSİAD Konya Şubesince tarihi mirasa sahip çıkmak ve geçmişten geleceğe ticaretin gelişimini temsili olarak ortaya koymak için düzenlenen "Mazi'den Ati'ye Ticaret Kervanı Yürüyüşü" programı Kızılören Kuruçeşme Kervansarayı'nda gerçekleştirildi.



Katılımcılar, yapılan duanın ardından at ve develerden oluşan temsili ticaret kervanı ile temsili olarak yürüyerek Kızılören Kuruçeşme Kervansarayı'na ulaştı. Kervan katılımcılar tarafından karşılandı. Daha sonra Konya'da ve çevre şehirlerde üretilen ürünlerin taşındığı yükler indirildi. Gerçekleştirilen kervan yürüyüşü ile birlikte ticaret geçmişine ışık tutmuş oldular.



Programda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "İçinde bulunduğumuz han atalarımızın ince ruhunu, zevkini, estetiğini, kullanış şekli itibari ile de ticarete, tüccara, yolda kalana, yoldan geçene ne kadar yakınlık gösterilip yardım edileceğine dair kanıtlar sunuyor. Arkadaşlarımız da anlattı, buraya gelindiği zaman 3 gün ücretsiz kalınıp, yenilip içilebiliyordu. Daha o zamandan vermek üzerine, dayanışma ve yardımlaşma üzerine böyle bir sistemi kurmuş atalarımız var. O tarihte millet engizisyon mahkemelerinde birbirlerini kırarken, bizim atalarımız yoldaki kervanları ve garibanları herhangi bir ücret almadan konaklatıp, yedirip içirme asaletine sahipmiş. Biz bir kere bu işe önde başlamışız Allah'a şükürler olsun. Hem dinimizin hem milletimizin bize öğretmiş olduğu bütün değerler şu anda bütün dünyanın peşinde koştuğu değerler. Bize bu atalarımızdan kalmış. Bu ruh halinin, bu asaletin, inceliğin çok güzel bir örneğinin içinde bulunuyoruz şu anda. Burada en rahat şekilde, en konforlu şekilde, güvenli şekilde hatta kervanların konaklayabileceği bir mekan. Ne kadar da sağlam yapıldığına dikkat ederseniz, 1207'den bahsediyoruz, aradan 800 yıldan fazla bir zaman geçmiş, küçük bir restorasyonla geliyoruz ve böyle bir program icra edebiliyoruz, hala bu havayı teneffüs edebiliyoruz. İşte atalarımız işini böyle güzel yaparmış. 800 yıl sonra gelip torunlarının torunlarının torunları burada program yapabiliyor" dedi.



AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise "Ben buradan bu topraklarda emek vermiş bu toprakları bize emanet bırakmış olan ecdadı hayırla yad ediyorum" diye konuştu.



MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka da, "Bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiğimiz organizasyon vesilesiyle başta üyelerimiz olmak üzere günümüzün ahileri olarak bütün sanayici, iş adamları, esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum. Anadolu coğrafyasında hüküm süren Selçuklu ve Osmanlı Devletleri ticareti geliştirmek ve cazip hale getirmek için o dönemin şartlarında önemli çalışmalar yapmışlardır. İçerisinde bulunduğumuz tarihi kervansaray da kervanların konaklamaları ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları için icra edilmiştir. Zaman zaman ileri harekatlar için de askeri olarak kullanılmıştır" ifadelerini kullandı.



Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da, "Selçuklunun başkenti Konya, ticaretin başkenti de Konya. Ahilik kavramı Konya'dan başlamış, temelleri Konya'da atılmış ve çok önemli dünyanın örnek aldığı bir teşkilatlanmadan bahsediyoruz. Biz de unutmamak, unutturmamak adına elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Programa, protokol mensupları, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA