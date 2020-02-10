Tarihi Paşabahçe vapuru yenilenmek için Haliç'e çekiliyor

10.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:22

Beykoz sahilinde jilet olacağı günü beklerken İBB'nin girişimleriyle yeniden Şehir Hatları'na devredilen tarihi Paşabahçe Vapuru, bakım onarım için Haliç Tersanesi'ne çekilmeye başlandı. Restore edilecek gemi, Boğaz'a geri dönerek deniz ulaşımına kazandırılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşımda denizin payının artırılması çalışmaları kapsamında emektar Şehir Hatları vapurlarını yeniliyor. Barış Manço ve Moda gemilerinin ardından, Paşabahçe Vapuru da baştan aşağı yenilenmek için Haliç Tersanesi'ne çekilmeye başlandı. İBB tarafından Beykoz Belediyesi'ne hibe edilen vapur, 10 yıldır adını aldığı Paşabahçe semtinin yanı başında kaderine terkedilmişti.



Bu süreçte çalışamaz duruma gelen gemi, bugün Kıyı Emniyeti'ne bağlı romörkörler eşliğinde 2 saat sürecek güvenli bir yolculuğun ardından önce Kabataş İskelesi'ne çekildi. Vapur; Haliç, Unkapanı ve Haliç Metro köprülerinin gece deniz trafiğine açılmasıyla saat 02.00'den itibaren de Haliç Tersanesi'ne götürülecek.



1952 yılında inşa edilen ve İstanbul'un çok önemli tarihi olaylarına tanıklık eden vapur, İBB Şehir Hatları AŞ tarafından yürütülecek 2 yıllık yoğun yenileme çalışmasının ardından yenilenmiş yüzüyle Boğaz'la ve İstanbullularla buluşacak. İBB uzmanları; vapurun dış metalinin oksijen ve deniz suyu nedeniyle korozyona uğradığını, saç aksamının tümüyle yenilenmesi gerektiğini, sefer yapabilecek durumda olmadığını ve ağır bakım maliyetleri gerektirdiğini tespit etmişti.



"Restorasyon Tarihi ve Akademik Çevreleri Buluşturacak"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Paşabahçe Vapuru'nu yeniden filolarına katmak için girişim başlattıklarını ifade eden Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, geminin yeniden yolcularıyla buluşma sürecini şöyle anlattı: "Tarihi Paşabahçe Vapuru'nu tekrar Boğaz sularına dönecek olması eşsiz bir duygu. Vapurun restorasyon sürecinde bir danışma kurulu kuracağız. Hem tarihi hem de akademik çevreleri bir araya getirecek bir yenileme süreci oluşturacağız. Denizcilik öğrencileri de gönüllü olarak bu yenileme çalışmalarına dahil olacak. Böylelikle Paşabahçe Vapurumuz sürdürülebilirlik açısından da güzel bir örnek olacak."



Boğaz'ın en hızlısı ve en güzeliydi



1952 yılında İtalya'nın Taranto şehrinde savaş gemisi olarak yapılan tarihi vapur, 2. Dünya savaşı sona erince Türkiye'den gelen talep üzerine İtalya'da bir gecede şehir hatları formuna çevrildi. Güçlü motoru ve sağlam tekne yapısıyla İtalya'dan İstanbul'a 2,5 günde gelen gemi, saatte 18 mil hız yapabiliyor.



73,71 metre boya, 13,17 metre ene ve 3,27 metre derinliğe sahip vapur, tam 58 yıl Boğaz'ın iki yakasında İstanbullulara ve turistlere hizmet verdi. Hizmette kaldığı sürece İstanbul sularında Adalar ve Yalova hattında yolcu taşımacılığı yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA