Tarihi mekanlar Gençliğe Hitabe ile yankılandı
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Tarihi mekanlar Gençliğe Hitabe ile yankılandı

Tarihi mekanlar Gençliğe Hitabe ile yankılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. 19 Gençle ayrı ayrı tarihi mekanlarda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu.

Erzurum'da tarihi mekanlarda 19 gençle 1919 Kutlaması yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında önemli bir farkındalığa imza attı.

Gençlerin, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi tarihi mekanlarda seslendirmesi takdirle karşılandı. Aziziye Gençlik Merkezi gönüllüleri ve üyelerinden oluşan 19 genç, başta 23 Temmuz Erzurum Kongresinin yapıldığı Kongre Binası'nın yanı sıra şehrin tarihi mekanlarında Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyarak klip şekline dönüştürüp adeta bu ruhu yaşadılar.

Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden ötürü kutlamaların kısıtlı yapılması sebebiyle sosyal medyada hem şehrimizin tarihi mekanlarını tanıttıklarını ve aynı zamanda gençlere Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okutarak günün anlam ve önemini daha iyi anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kumbasar, Atatürk'ün Gençliğe hitabesi için tarihi mekanlarda çektikleri klipi kurumun sosyal medya hesaplarının yanı sıra bir çok sayfada paylaşım yaparak güzel bir çalışmaya imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kumbasar, "Bu anlamlı çalışma ile binlerce kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Farkındalık oluşturan faaliyete, Aziziye Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden Şeyda Tokatlı, Hümeyra Tekle, Medine Çınar, Mekke Çınar, Elif Köseoğlu'nun yanı sıra, gençlik merkezi üyeleri olan ; Hiranur Polat, Yavuz Selim Çelebi, Bedirhan Korkmaz, İrem Beyaz, Umut Kağan Gişi, Efe Polat, Yunus Erdem Özcan, Ertuğrul Akut, Rabia Polat,Hacer Beyaz,Hafsa Sultan Kobal, Miraç Sami Aksu, Rabia Çağlar, Sefa Çelebi, Bengisu İlayda Çoban, Rümeysa Rana Kaba, Fatma Zehra Demir, Zeynep Demir katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında en anlamlı çalışmalardan birine imza atan Aziziye Gençlik Merkezi'ni, gençlik liderlerini ve gönüllü gençleri tebrik etti. Taşkesenligil, "Bu anlamlı klipe imza atan gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizin yüreğine sağlık" dedi.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da, gençlik merkezleri olarak anlamlı çalışmalara imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZURUM

Tarihi mekanlar Gençliğe Hitabe ile yankılandı
Tarihi mekanlar Gençliğe Hitabe ile yankılandı
Tarihi mekanlar Gençliğe Hitabe ile yankılandı
Tarihi mekanlar Gençliğe Hitabe ile yankılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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