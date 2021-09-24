Tarihi Küçüksu Çayırı'nda 'Beykoz Mısır Festivali' Başlıyor - Haberler
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Tarihi Küçüksu Çayırı'nda "Beykoz Mısır Festivali" Başlıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Tarihi Küçüksu Çayırı'nda

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi Osmanlı'nın döneminin gözde mesire yerlerinden "Tarihi Küçüksu Çayırı", mısır yeme geleneğinin yeniden canlandığı "Beykoz Mısır Festivali"ne ev sahipliği yapacak.

BEYKOZ, İSTANBUL (Habermetre) - T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Osmanlı'nın döneminin gözde mesire yerlerinden "Tarihi Küçüksu Çayırı", mısır yeme geleneğinin yeniden canlandığı "Beykoz Mısır Festivali"ne ev sahipliği yapacak.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde yakın tarihe kadar yeşil çayırlarında mısır kazanlarının kaynadığı mesire, ilçe sakinlerinin katılımıyla yeniden tarihteki canlı günlerinden birini yaşayacak.

İstanbulluların geçmişte ailecek rağbet ettiği ve hatıralarına nakşettiği mısır geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılacak festivalde tarihte olduğu gibi büyük mısır kazanları kurulacak.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın kazan başına geçerek mısır ikram edeceği alanda yaklaşık 7 bin kişilik mısır dağıtılacak.

İlçe sakinleri ve ziyaretçilere nostalji yaşatacak etkinlik kapsamında mısır ikramının ardından pop müzik sanatçısı İlyas Yalçıntaş ve Tuğçe Kandemir sevilen şarkılarını seslendirdikleri konserler verecek.

Tarihi mesireye gelen çocuklar için alanda illüzyon, jonglör, animasyon gösterileriyle eğlenceli etkinlikler yapılacak.

BEYKOZ MISIR FESTİVALİ

Tarih: 25 Eylül 2021 Cumartesi

Yer: Tarihi Küçüksu Çayırı

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Haber: Tarihi Küçüksu Çayırı'nda 'Beykoz Mısır Festivali' Başlıyor - Haberler
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