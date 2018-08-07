Sivas'ta, Tarihi Hamam 4 Milyon Lira Karşılığında Satışa Çıkarıldı

Sivas'ta 17'üncü yüzyılda Osmanlı döneminde yapılan tarihi hamam, sahibi tarafından 4 milyon lira karşılığında satışa çıkarıldı. 33 yıldır faal olarak kullanılan hamam 1 yıldır ise kullanılamıyor.

ESKİ PAŞA HAMAMI 1989 YILINDA KORUMA ALTINA ALINDI

Sivas kent merkezinde Camikebir Mahallesi'nde bulunan 17'üncü yüzyılda yapılan tarihi Eski Paşa Hamamı Anıtlar Kurulu tarafından 1989 yılında tescillenerek koruma altına alındı. Doğu, batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olan hamamın doğusunda soyunmalı batısında ise ılıklık ve sıcaklık bölümleri yer alıyor. Toprak kaplı yığma taşıyla yapılan hamamın tek kubbesi bulunuyor.

1 YILDIR KULLANILMIYOR

Osmanlı klasik mimarisiyle yapılmış olan tarihi hamam sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. 33 yıldır faal olarak kullanılan hamam 1 yıldır ise kullanılamıyor. Hamam 4 milyon lira karşılığında yeni sahibini bekliyor.

"BU TARİHİ ESERİ SİVAS'A KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Hamam 4 milyon lira karşılığında yeni sahibini bekliyor. Tarihi hamamın sahibi Hüseyin Ocak, hamamın Osmanlı döneminden kaldığını belirterek, "Bu hamam Osmanlı döneminden kalma. Yaklaşık 300 yıllık. 1985 yılından beridir ben işletiyorum. Bende şuan da yurt dışında kaldığım için ilgilenemiyorum. Geçen yıla kadar kiradaydı ama kiracının yaşadığı sorunlardan dolayı çıktı. Yaklaşık 1 yıldır boş bir durumda. Şanda da satmaya veya kiraya vermeyi düşünüyorum. Sivas için çok değerli ve önemli bir yer. Bu tarihi eseri de Sivas'a kazandırmak istiyoruz" dedi.

"4 MİLYON LİRA İSTİYORUZ"

Hamamın Anıtlar Kurulu'nda tarihi eser olarak kayıtlı olduğunu ifade eden Ocak, "Yaklaşık fiyat olarak 4 milyon lira düşünüyoruz. Tarihi olduğundan dolayı dikkat çekiyor. Tarihi olduğundan dolayı arayıp tarihini öğrenmek isteyen çok oluyor. Hamamın ismi de eskiden burada paşalar kaldığı için Paşa hamamı olarak geçiyor" dedi.