Tarihe Meraklı Bilsem Öğrencilerimiz Çorum Müzesini Gezdi
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Tarihe Meraklı Bilsem Öğrencilerimiz Çorum Müzesini Gezdi

Tarihe Meraklı Bilsem Öğrencilerimiz Çorum Müzesini Gezdi
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Tarihe meraklı BİLSEM öğrencilerimiz "Çorum Müzesi"ni gezdi.

Tarihe meraklı BİLSEM öğrencilerimiz "Çorum Müzesi"ni gezdi. . BİLSEM öğrenci ve öğretmenlerimiz, Türk Tarih Kurumu'nun BİLSEM'ler için düzenlediği gezi kapsamında Eski Anadolu tarihi adına büyük önem taşıyan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'ni gezerek binlerce yıllık tarihi eserler hakkında bilgi aldı. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Murat Yücel başkanlığındaki gezide, katılımcılara Alacahöyük Kazı Heyeti Başkanı Sayın Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Çorum Müzesinde sergilenen ve Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutan eserler hakkında bilgi verdi. Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanımız Sayın Mecit Ramazan Barın, Türk Tarih Kurumu ile MEB'in imzaladığı protokol kapsamında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim gören çocuklarımızın tarih bilincinin geliştirilmesinin hedeflendiğini; çocuklarımızın kültürel miras niteliğindeki yerleri ziyaret etmesi amacıyla Çorum'dan güzel bir başlangıç yapıldığını ve gelecekte daha güzel projelerin hayata geçirileceğini dile getirdi. Öğrencilerin gezide olmaktan son derece mutlu olduklarını aktaran Daire Başkanımız Sayın Mecit Ramazan Barın: "81 ilde 193 bilim ve sanat merkezimiz var. Yaklaşık 63 bin öğrenci buralarda destek eğitimi almakta. Farklı yerlerden gelen öğrencilerin hepsi farklı düşünce içindeler. Türkiye'nin güzel yerlerini görmekten dolayı hepsi mutlu. Bu çocuklarımız proje öğrencileri. Buraya gelen öğrencilerimiz, buralarla ilgili proje üretmeye başlayacak. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Gezinin sonunda öğrencilerden fikirlerini yazılı olarak isteyeceğiz. Bu öğrencilerimizin en önemli özelliklerinden biri çok meraklı olmaları. Tarihe yönelik bilgilerinin fazla olması. Bu gibi çalışmalarla çocuklar bir taraftan meraklarını giderirken diğer taraftan da yeni öğrendikleri bilgilerle yeni şeyleri merak etmeye başlıyor. Çalışmaların öğrencilere oldukça artıları oluyor. Dün öğrenciler gezi günlüğü tuttu. Burada oldukça fazla bilgi edindiler. Bunların gelecekte yapacakları çalışmalara yansımaları olacaktır. "

Kaynak: Habermetre

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