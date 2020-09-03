Tarhana çorbası tarifi | Tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana yapımı, tarhana kalori Tarhana çorbası besleyici, sağlıklı ve doyurucu bir çorbadır. Anadolu'nun en güzel lezzetlerinden olan tarhana çorbası tarifi, tarhana yapımı ve tarhana kalorisi haberimizin içerisinde. Tarhana çorbası nasıl yapılır?

Tarhana çorbası tarifi ile ailenize, misafirlerinize ve kendinize nefis çorbalar hazırlayabilirsiniz. İşte içenlerin tekrar içmek isteyeceği ve tarifini almak isteyeceği tarhana çorbası tarifi!

Tarhana hem lezzetli hem de doyurucu bir çorbadır. Hamurunun yapımında pek çok bitki ve baharat kullanılması sebebiyle besleyicidir.

TARHANA YAPIMI NASIL OLUR?

Evde tarhana yaparak kışın sağlıklı ve kuvvet verici bir çorba içmek istiyorsanız, tarhana yapımı ve tarhana yapımı malzemelerini sizler için derledik. Anadolu lezzetlerini sofralarınıza taşımak istiyorsanız tarhana çorbası tarifinden daha iyi bir seçenek olamaz. İşten en güzel ve kolay tarhana çorbası tarifi…

Ev tarhanası tarifi için gerekli malzemeler

1 demet Tarhana bitkisi/ çörtük otu (tarhanaya asıl tadı veren malzeme)

1 kg domates

1 kg kırmızı biber

1 kg kuru soğan

1 demet dere otu

1 kg yoğurt

Yarım kg nohut (Pişmemiş hali yarım kg olacak. Haşlayarak kullanacağız.)

3 yemek kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

1 demet nane

5 kg un (yaklaşık)

Tat vermesi için, birer adet armut veya ekşi elma da ekleyebilirsiniz.

Ev tarhanası tarifi yapılışı

Domates, soğan, biber, maydanoz ve taze naneyi yıkayalım ve ince ince doğrayalım.

Üstüne 1 litre su ekleyerek iyice yumuşamasını sağlayalım ve ezilecek kıvama gelene kadar pişirelim.

Haşlanmış nohutu da ekleyerek blender ile ezelim.

Süzgeçten geçirelim.

Karışımı yoğurma kabına alalım, yoğurt ve tuzu da ilave edip karıştıralım.

Elenmiş un ile katı bir hamur elde edeceğiz.

Cam veya çelik bir kaba koyup üzerini kapatalım ve 6-7 gün bekletelim. (3-4 gün beklettikten sonra ekşimeye başlayacaktır. Ekşi severseniz daha fazla bekletebilirsiniz.)

Her gün sabah, öğlen, akşam hamuru karıştırmamız gerekiyor.

Hamur çok sulanırsa un ilave edebilirsiniz.

Hamurunuz hazır olduğunda temiz bir örtü üzerine küçük parçalar halinde bölüp dökün.

Dilerseniz yağlı kağıt üzerine de dökebilirsiniz. Böylece, beze yapışmasını önleyebilirsiniz.

Kurudukça ufak parçalara bölmeniz gerekiyor.

Ufalanacak ve elenecek kadar kuruduğunda elekten/ kevgirden geçirebilirsiniz.

Bez torbaya koyarak saklayabilirsiniz.

Yoğurt kovasına da koyabilirsiniz, içerisine bez koymanızı tavsiye ederiz.

EV TARHANASI PÜF NOKTALARI

Güneşte daha kolay kurur. Fakat rengi daha açık olur. Vaktiniz ve yeriniz varsa gölgede de kurutabilirsiniz.

Nohut sayesinde hamur daha kolay mayalanır.

Tarhananın kuruma süresi bulunduğunuz yerdeki sıcaklığa göre değişiklik gösterir. Nemli bir yerde tarhanayı kurutmak zor olur.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Bir kabın içinde, 1 su bardağı suya, yarım çay bardağı tarhanayı ekleyip karıştıralım ve burada çözülmesi için yarım saat bekleyelim.

1 çorba kaşığı tereyağını tencereye alıp, eritelim.

1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyelim ve yağda kızdıralım.

5 su bardağı suyu ilave edelim.

Kaynamakta olan tencerenin içine tarhana karışımını ilave edelim.

15-20 dakika pişirelim.

1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave ederek servis yapabilirsiniz.

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR? DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tarhana çorbası yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli durum dibinin tutmamasını sağlamaktır. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için tarhanayı sürekli karıştırmak gerekir.

Kıvamını doğru ayarlanmalı. Kıvamı doğru ayarlanmadığı zaman, tarhana çorbasında küçük parçacıklar oluşur.

Bir kap içerisinde çözülmesini bekleyebilirsiniz. Böylece parçacıklar da oluşmaz.

TARHANA KALORİSİ NE KADAR?

1 kase 250 gramlık tarhana çorbası, 151 kaloridir.