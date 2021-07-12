Tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalog ile gündem olan 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz darbe girişimi esnasında tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalogla tanınan gazi Muhammet Irmak, FETÖ'cülerin polis olmasını engellediklerini ama kendisinin hırs yaparak öğretmen olduğunu vatan perver öğrenciler yetiştirmek istediğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalogla tanınan gazi Muhammet Irmak, FETÖ'cülerin polis olmasını engellediklerini ama kendisinin hırs yaparak öğretmen olduğunu vatan perver öğrenciler yetiştirmek istediğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen darbe girişimi esnasında Üsküdar'da bulunan 28 yaşındaki Muhammet Irmak, tanktan indirdiği askerle yaşadığı diyalogla gündem olmuştu. Polis okulunda eğitim aldığı esnada sağlık sorunları bahane edilerek okuldan atılan FETÖ mağduru Irmak, darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçmesine rağmen o gece ortaya konan kahramanlığı unutmuyor. Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan gazi Irmak, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

"Karşımda 9 tane tank vardı, o tankların üzerine atladım"

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde iş yerinde çalışırken gelen telefonla darbe girişimi olduğunu öğrendiğini ve sokağa çıktığını belirten 15 Temmuz gazisi Muhammet Irmak, "15 Temmuz gecesi İstanbul Üsküdar'da bir iş yerinde çalışıyordum. Akşam bir telefon geldi. Köprünün kapatıldığı söylendi. Bizim durumumuz sordu tanıdıklarımız bende bizim iyi olduğumuzu ilettim. Herhangi bir problem yok dedim. Arkadaşlarım durumu iletince bana inanmadılar. Aradan birkaç saat sonra bütün telefonlar çalınca herkes durumun farkına vardı. Daha sonra iş yerinden çıktım. Meydana indim. Meydana indiğimde arkadaşlarım gitmememi söyledi. Çok insan vardı. Polis asker hepsi iç içeydi. Neyin ne olacağı belli değildi. Onlar gitti evlerine. Ben tek başıma gittim. Daha sonra karşımda 9 tane tank vardı. O tankların üzerine atladım. Tankın üzerine atladığımda bir tane askerimizin oturup ağladığını gördüm. Kendisine dedim ki sizin burada durma amacınız ne. Niye buraya geldiniz. O da bize karşıda bomba patladı. Bizi gövde gösterisi amacıyla, tatbikat amacıyla gönderdi dediler. Aslında söyledikleri bana çok inandırıcı geldi. Çünkü ağlıyorlardı. Ellerinde G-3 silahları çeşitli tank, füzeleri mevcutken hiçbir şey yapmadılar. Bizde o anları çekip sosyal medyaya attık. Daha sonra o gece en çok izlenen videolar arasına girdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımızla önce Adıyaman'da sonra külliyede görüşme şansımız oldu" diye konuştu.

Masumiyetini kanıtladığı askerle hala görüşüyor

Çekmiş olduğu görüntüyle 45 askerin tutuksuz yargılanmasını sağladığı belirten Irmak, "Çekmiş olduğumuz video 45 askerimizin en azından tutuksuz yargılanmasına vesile oldu. Mahkemeleri hala devam ediyormuş ama çoğunun beraat edeceğine inanıyorum. Çünkü onlar masum askerlerdi. O videoyu çektiğim için çok mutluyum. Aslında amacım bu anları ilerde görebilmekti. Yani ilerde bir hatıra olsun diye düşündüm. Fakat o askerin yapmış olduğu açıklamalar o kadar ince bir detaydı ki insanların kafasındaki soru işaretlerin bir kısmını giderdi. O arkadaşlarla arada görüşüyoruz. Geldi bizi Adıyaman'da ziyaret etti. Bizde ağırladık. Daha sonra çeşitli meslek kuruluşlarına yöneldi. Çünkü askerliği daha fazla yapamayacağını söyledi. Bize sağ olsun hayır duası etti gitti. Ben her zaman insanın hayatına gelen şeylerde bir hayır olduğuna inan bir insanım. O gece o videoyu çektikten sonra çoğu insan onu silmemi söyledi. Eğer silmezsen bunu darbeyi yapan kişiler gördüğü zaman seni asabilirler, öldürebilirler dedi. 15 Temmuz'dan sonra tehdit edenler de olmuştu. Ama gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmuyoruz. Çünkü biz bu vatanın evladıyız. Bizim zaten ecdadımızda bu var. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmayız. Bir şey olacaksa başımıza gelecekse zaten gelir" şeklinde konuştu.

FETÖ, sağlık sorunlarını bahane ederek hayatıyla oynadı

Polislik okulunda eğitim aldığı esnada sağlık sorunları bahane edilerek okuldan atılan gazi Irmak, "Polislik okulunu kazanmama rağmen hatta sınıf başkanıydım. O esnada dediler ki bir daha sağlık taraması yapacağız. Sağlık taramasını yaptıktan sonra dediler ki 16 kişiyi bir daha tarayacağız. O kişiler arasında bende vardım. Okuldan atıldım. Ama atılma sebebim şu kan değerim yüksek. Kan değerini de doktorlar bilir. İnsanın yediği, içtiği yemeklerden bile yükselip alçalabilen bir değermiş. Bundan dolayı yolladılar. O kadar üzüldüm ki hayatım mahvoldu. Gece gündüz ağladım. Polisliği kaybettikten sonra hakkımı helal etmiyorum onlara. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Daha sonra hırs yaptım. Tekrardan hayata tutundum. Oradan üniversiteyi kazandım. Adıyaman'da sınıf öğretmenliğini kazandım. Şu an sınıf öğretmenliğinden mezun oldum. O gün polis olmama engel oldular. Ama bundan sonra nice polis, asker yetiştirmeme engel olamayacaklar. Bilsinler ki devletimiz, milletimiz var olduğu sürece bizi asla yenemeyecekler. Bizi yıkamayacaklar. Bir daha da hiç kimse bu ülkede darbe yapamayacak" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı