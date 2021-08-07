Tankerlerini dolduran traktörler hazır bekliyor
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Tankerlerini dolduran traktörler hazır bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Yerel

Tankerlerini dolduran traktörler hazır bekliyor Türkiye'de başta Akdeniz ve Ege bölgesindeki orman yangınları nedeniyle Denizli'nin Pamukkale ilçesinde doldurulan tankerler hazır bekliyor.

Tankerlerini dolduran traktörler hazır bekliyor

DENİZLİ - Türkiye'de başta Akdeniz ve Ege bölgesindeki orman yangınları nedeniyle Denizli'nin Pamukkale ilçesinde doldurulan tankerler hazır bekliyor.

Denizli'de de orman yangınlarının çıktığını, ekipler tarafından yangınların söndürüldüğünü ancak her an yangın çıkacakmış gibi hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Mehmet Ali Yılmaz, "İlçemizde özellikle ormanlara komşu mahallelerde yaşayan halkımıza çağrı yapıyoruz. Olası bir orman yangınına karşı tankerleriniz dolu, traktörleriniz hazır olsun. Tırmık, saban gibi tarım aletleri traktörlere kolay monte edilecek yerlerde dursun. Hep birlikte bu zorlu günleri de atlatacağız. Yanan ormanlarımızla birlikte bizimde içimiz yandı" dedi.

"Hazırlıklı olmalıyız"

Buldan ve Honaz ilçelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle sıkıntılı günler yaşandığını, ormanlarla birlikte yüreklerinde yandığına dikkat çeken Yılmaz, "Son günlerde yaşanan hepimizin yüreğini yakan sızlatan yangın vakalarına karşı, Pamukkale'de ben kırsal alandaki tüm üreticilerimizi zirai ilaç makinelerini, farklı tarımsal ekipmanları, traktörlerinde hazır tutmak suretiyle ilaçlama makinelerinde su dolu tankerlerde su dolu, tutmak suretiyle oluşabilecek yangına karşı daha güçlü mücadelemizin önünü açacağını düşünüyorum. Ben asil milletimizin kadim devletimizin her tür zorluğun üstesinden geleceğini biliyorum. Burada yangın vakalarına, yangına sebebiyet veren tüm terör örgütlerini kınıyorum lanetliyorum. Cenabı hak onların belasını verecektir. Yüce Türk adaleti de en büyük cezayı almalarını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Burada ben ülkemize, ilimize, kentimize sağlıklar diliyorum. Cenabı Hakkın rahmet yağmurlarıyla kötü zorlu acı süreçten hep birlikte kurtulmamızı niyaz ediyorum" dedi.

Yılmaz, yanan bölgelerin tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili açılacak hep kampanya ya destek vereceklerini kaydederek, Buldan'da yanan ormanlık alana dikilmek üzere fidan bağışı çağrısı yaptı.

Tankerlerini dolduran traktörler hazır bekliyor
Tankerlerini dolduran traktörler hazır bekliyor
Tankerlerini dolduran traktörler hazır bekliyor
Tankerlerini dolduran traktörler hazır bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

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