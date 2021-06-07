ANTALYA TANJU ÇOLAK'TAN CARETTA CARETTALAR İÇİN FARKINDALIK ÇAĞRISI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA TANJU ÇOLAK'TAN CARETTA CARETTALAR İÇİN FARKINDALIK ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Uluslararası Futbol Eğitim Kampı düzenleyen eski futbolcu Tanju Çolak, genç futbolcularla Mendirek sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (DEKAFOK) ziyaret etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Uluslararası Futbol Eğitim Kampı düzenleyen eski futbolcu Tanju Çolak, genç futbolcularla Mendirek sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (DEKAFOK) ziyaret etti. Dernek Başkanı Seher Akyol'dan bilgi alan ve caretta carettalar için farkındalık çağrısı yapan Tanju Çolak, sahile yapılması planlanan caretta caretta gözlem merkezi için de turizmciler ve yerel yöneticilerden destek istedi.

Manavgat'ta Uluslararası Futbol Eğitim Kampı düzenleyen eski Avrupa ve Türkiye gol kralı Tanju Çolak, akademisinde eğitim alan genç futbolcularla çevre farkındalığı oluşturmak ve caretta caretta kaplumbağalarına dikkati çekmek amacıyla Mendirek sahilinde bulunan DEKAFOK'u ziyaret etti. DEKAFOK Kurucu Başkanı Seher Akyol'dan dernek çalışmaları ve caretta carettalar hakkında bilgi alan Tanju Çolak, "Seher Hanımı verdiği savaştan, mücadeleden dolayı kutluyoruz ve yanında olduğumuzu deklare etmek istiyoruz. Her zaman ona sahip çıkalım, destek olalım" dedi.

Caretta carettaların korunması gereken canlılar olduğunu vurgulayan Tanju Çolak, "Onların her türlü yaşam alanlarına girmememiz lazım, onlara her türlü güzelliği sunmamız lazım. Nasıl biz hayatta olabilmek için burada nefes alabiliyorsak onların da hakkı" diye konuştu.

'NE DURUYORSUNUZ BEYLER'

Tanju Çolak, DEKAFOK öncülüğünde projelendirilen ve akademisyenlerle üniversite öğrencilerinin faydalanabilmesi ve caretta caretta araştırmalarının yürütülebilmesi için Mendirek sahilinde yapılması planlanan gözlem merkezi için de destek istedi. Turizmcilere seslenen Tanju Çolak, "Burada bir dernek var hayvanları korumak için her şeyi yapıyor. Ne duruyorsunuz beyler, ne duruyorsunuz, bu kadar kazanırken şuraya küçücük bir şey yapmayacak mısınız? Yapmak zorundasınız, ora da sizin bura da sizin" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e de seslenen Tanju Çolak, "Başkanım, hayvanları çok sevdiğini duydum. Bir hayvansever olduğunu duydum Şükrü Başkanım. Kendimiz için istemiyoruz, derneğimiz için istiyoruz, hayvanlar için istiyoruz. Derneğimizin de başarılı olduğunu biliyorsunuz. Siz de yanımızdasınız, yanımızda olduğunuz için sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

ANTALYA TANJU ÇOLAK'TAN CARETTA CARETTALAR İÇİN FARKINDALIK ÇAĞRISI
ANTALYA TANJU ÇOLAK'TAN CARETTA CARETTALAR İÇİN FARKINDALIK ÇAĞRISI
ANTALYA TANJU ÇOLAK'TAN CARETTA CARETTALAR İÇİN FARKINDALIK ÇAĞRISI
ANTALYA TANJU ÇOLAK'TAN CARETTA CARETTALAR İÇİN FARKINDALIK ÇAĞRISI
ANTALYA TANJU ÇOLAK'TAN CARETTA CARETTALAR İÇİN FARKINDALIK ÇAĞRISI
ANTALYA TANJU ÇOLAK'TAN CARETTA CARETTALAR İÇİN FARKINDALIK ÇAĞRISI
ANTALYA TANJU ÇOLAK'TAN CARETTA CARETTALAR İÇİN FARKINDALIK ÇAĞRISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Şevval Sam Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ANTALYA TANJU ÇOLAK'TAN CARETTA CARETTALAR İÇİN FARKINDALIK ÇAĞRISI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:21:19. #1.16#

title