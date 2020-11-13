Taner Barlas kimdir? Taner Barlas hayatı ve biyografisi! Taner Barlas kaç yaşında, nereli?

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TANER BARLAS KİMDİR?

Doğum tarihi: 1947

Kaç yaşında: 73yaşında

Nereli: Burdur

Boy: 1,8 m

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Taner Barlas (d. 1947, Burdur), Türk sinema ve tiyatro sanatçısı, yönetmen, yazar.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve LCC Tiyatro Okulu mezunu olan sanatçı, ayrıca pandomim eğitimi aldı. Tiyatro ve pandomim eğitimini İngiltere'de ve Polonya'da geliştirdi. Ulusal ve uluslararası çeşitli tiyatro ve pandomim festivallerine katıldı, oyunlar sergiledi. Çeşitli tiyatro ve pandomim oyunları yazdı, yönetti ve oynadı. 1984 yılında Taner Barlas Mim Tiyatro'yu kurdu. 5 yıl sanat yönetmenliğini yaptı. Hâlen İstanbul Belediyesi tiyatrolarında yönetmen ve oyuncu olarak çalışmaktadır.

Rol aldığı tiyatro oyunları

• Adalet Sizsiniz : Ümit Denizer - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2012

• Sevgili Doktor : Anton Çehov\Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

• Geçmişten Gelen Kadın : Roland Schimmelpfennig - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

• Saygılı Yosma : Jean Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

• Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

• Antigone : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

• Kapıyı Aç : Krzysztof Choinski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

• Godot'yu Beklerken : Samuel Beckket - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996

• Kral Lear : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993

• Kırmızı Pabuçlar : Hans Christian Andersen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

• Agzı Çiçekli Adam : Luigi Pirandello - İstanbul Şehir Tiyatrosu

• Değişim : Kafka - Taner Barlas Mim Tiyatrosu - 1987

• Sanat Uzun Hayat Kısa : John Arden - Taner Barlas Mim Tiyatrosu - 1985

• Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

• Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

• Kabare : Joe Masteroff - Gürriz Sururi Tiyatrosu

• Marat Sade : Peter Weiss

• Bir Martı

• Kitapları Yakın

• Çeşitlemeler

• Koza

Yönettiği Tiyatro oyunları

• Sevgili Doktor : Anton Çehov\Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

• Merhaba Hoşçakal : Athol Fugard - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

• Maskeliler : Ilan Hatsor - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

• Benden Sonra Tufan Olmasın : Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

• Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

• Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

• Kapıyı Aç : Krzysztof Choinski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

• Aydınlanma Ateşi : Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

• Ayrılık : Behiç Ak - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996

• Bir Atın Öyküsü Tolstoy'dan Uyarlayan: M. Rozovsky - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1995

• Sotarılar Okulu : Friedrich Karl Waechter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

• Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Adana Şehir Tiyatrosu

• Gol Kralı : Aziz Nesin - Üsküp Halklar Tiyatrosu

• Kırmızı Pabuçlar : Hans Christian Andersen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

• Zilli Zarife : Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 1989

• Değişim : Franz Kafka - Taner Barlas Mim Tiyatrosu - 1986

• Sanat Uzun Hayat Kısa : John Arden - Taner Barlas Mim Tiyatrosu - 1985

• Bir Martı(oyun) : Richard Bach - Taner Barlas Mim Tiyatrosu - 1984

• Yük : Oben Güney - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1978

• Tırpan (oyun) : Fakir Baykurt\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1978

• Sırtımızdakiler : Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1975

• Devlet Baba : Hans Christian Andersen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1973

• Pırtlatan Bal : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1973

• Konçinalar : Haldun Taner

• Koza (oyun)

• Kırık Testi

• Kitapları Yakın

• Yaşama Sevinci

• Çeşitl meler(mim oyunu)

Filmografisi

• Bücür : Berat Efe Parlar : 2018

• Yüksek Sosyete : 2016

• Bizim Yenge : 2011

• Aşk ve Ceza : Kudret Sabancı - 2010

• Kavak yelleri : Kerem Çakıroğlu - 2010

• Melekler korusun : 2010

• Yüreğine Sor : Yusuf Kurçenli - 2009

• Vesaire Vesaire : Tunç Başaran - 2008

• Gurbet Kuşları : Yusuf Kurçenli - 2008

• Başka Semtin Çocukları - Aydın Bulut - 2008

• Binbir Gece (dizi) : Kudret Sabancı : 2008

• Yaprak Dökümü (dizi) : Mesude Eraslan : 2006

• Ahh İstanbul (dizi) : 2006

• Fırtına (dizi) : 2006

• Kaybolan Yıllar (dizi) : Zeynep Günay Tan : 2006

• Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol : Ümüit Çırak - 2005

• Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004

• Çemberimde Gül Oya : Çağan Irmak - 2004

• Kampüsistan : Uluç Bayraktar - 2003

• Papatya ile Karabiber : 2002

• Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002

• Altın Yumruk İstanbulda - 2001

• Yapayalnız - 2001

• Ceket - 2000

• Yalan Dünya - 2000

• Çilekli Pasta : Çağan Irmak - 2000

• Filler ve Çimen : Derviş Zaim - 2000

• Fasulye : Bora Tekay - 1999

• Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998

• Affet Bizi Hocam - 1998

• Kördüğüm - 1997

• Böyle mi Olacaktı - 1997

• Baba Evi - 1997

• Solgun Bir Sarı Gül - 1996

• 80. Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996

• Yüzleşme : 1996

• Kurtuluş : Ziya Öztan - 1996

• Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey - 1995

• Sahte Dünyalar - 1995

• Bir Aşk Uğruna - 1994

• İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

• Bir Yanımız Bahar Bahçe - 1994

• Tatlı Betüş - 1993

• Amerikalı : Şerif Gören - 1993

• Hadi Gel Bar - 1992

• Piano Piano Bacaksız : Tunç Başaran - 1992

• Seni Seviyorum Rosa : Işıl Özgentürk - 1992

• Uzun İnce Bir Yol : Tunç Başaran - 1991

• Berdel : Atıf Yılmaz - 1990

• Asiye Nasıl Kurtulur? : Atıf Yılmaz - 1986

• Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986