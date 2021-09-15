Tandıra düşen ve vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tandıra düşen ve vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, ekmek pişirirken tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan Melek Akar, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, ekmek pişirirken tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan Melek Akar, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tepebaşı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi 60 yaşındaki Melek Akar, bir hafta önce ekmek pişirdiği tandıra düştü. Kendi imkanlarıyla alevlerin arasından çıkan Akar, yakınlarınca su ile yapılan müdahale sonrası Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Akar'ın tedavisi sürüyor.

Melek Akar, AA muhabirine, ailesine ekmek pişirirken diz ağrısı nedeniyle dengesini kaybedip tandıra düştüğünü belirtti.

O anı hiçbir zaman unutamayacağını dile getiren Akar, tedavisinin devam ettiğini ve kısa zamanda sağlığına kavuşmayı umut ettiğini söyledi.

Kadınlara ekmek pişirirken dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Akar, şöyle konuştu:

"40 yıldan fazladır ben ekmeği tandırda pişiriyorum. Böyle bir şey olmamıştı. Düşünce ellerim, kollarım ve belim yandı. Kendim düştüm, kendim de çıktım. Çıkarken çok mücadele ettim. Bacağım ağrıyordu. Herkes dikkatli olsun. Ben dikkatli olsaydım belki de düşmeyecektim. Kendim düştüm, kendim çıktım ama şaşırsaydım ve cesaretsiz olsaydım tümden yanardım. Hiç cesaretimi kaybetmedim. Hemen yeğenimi çağırdım. Çocuk geldi başıma çok soğuk bir su döktü."

Tandıra düşen ve vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşen ve vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşen ve vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşen ve vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşen ve vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşen ve vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı
AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri
Ekmek pişirirken tandıra düşüp yanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam

Ekmek pişirirken tandıra düşüp yanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam

 İçinde çorba pişen düdüklü tencere bomba gibi patladı! 3 çocuk annesi kadının yüzü yandı

İçinde çorba pişen düdüklü tencere bomba gibi patladı! 3 çocuk annesi kadının yüzü yandı

 Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Bensu Soral Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Nihat Özdemir Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Acun Ilıcalı Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tandıra düşen ve vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 16:55:54. #1.17#