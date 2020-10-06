Tana Mongeau kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Günün en çok konuşulan isimlerinden birisi Tana Mongeau'dur. Peki Tana Mongeau kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakkındaki tüm bilgiler sizlerle...

Tana Mongeau en çok merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki ünlü Youtuber kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı hakkındaki tüm bilgiler nelerdir?

TANA MONGEAU KİMDİR?

Tana Marie Mongeau 24 Haziran 1998 doğumlu Amerikalı İnternet kişilik, sanatçı ve model. "Hikaye zamanı" videoları ve benzer komedi videoları ile tanınır.

Tana Mongeau doğum tarihi : 24 Haziran 1998

Tana Mongeau kaç yaşında : 22 yaşında

Tana Mongeau aslen nereli : Amerika

Tana Mongeau mesleği ne : İnternet kişiliği - Müzisyen - Model

Tana Mongeau burcu ne : Yengeç

KARİYERİ HAKKINDA BİLGİLER

Mongeau'nun en ünlü videoları "hikaye zamanı" videolarıdır. 10 Şubat 2017'de Mongeau, Snapchat'inde , birisi e-postalarını hackledikten ve " McCarran Uluslararası Havaalanına bombalama ve ateş etme tehdidi gönderdikten" sonra FBI tarafından araştırıldığını bildirdi.

24 Ocak 2017'de Mongeau, 7 milyondan fazla izlenen "The N Word" başlıklı bir video yayınladı. Videoda, Mongeau, turundaki bir kişinin (daha sonra YouTuber iDubbbz olduğu ortaya çıktı ) Mongeau'nun iDubbbz'e gönderdiği bir tweet'e yanıt olarak ona "zenci deyin" dediği ve komedi kullanımı için kendisini öldürmesini söylediği bir karşılaşmayı anlatıyor YouTube videolarında "zenci".Dubbbz de onun ikiyüzlülüğünü ana hatlarıyla anlatan bir video yaptı ve bu sözcüğü daha önce ve kamuya açık bir şekilde nefretle kullandığı örnekleri gösterdi. 17 Şubat 2017'de Mongeau, 3 milyondan fazla izlenen iDubbbz dramasına yanıt olarak "Bir özür" başlıklı bir video yayınladı.

Mongeau'nun ilk single'ı "Hefner" Kasım 2017'de yayınlandı. Müzik videosunda Bella Thorne yer aldı . Aynı ay, Mongeau bir bölüm yer aldı Maury . Mongeau, Lil Phag ve Dr. Woke ile 15 Aralık 2017'de yayınlanan "Deadahh" adlı şarkıda işbirliği yaptı . 1 Mart 2018'de ikinci solo single'ı "W" yi yayınladı. Üçüncü solo single'ı, "Fuck Up" 31 Ağustos 2018'de yayınlandı.

Mongeau 26 Mayıs 2018'de 22-23 Haziran tarihleri ??arasında Vidcon 2018 ile aynı zamanda ve aynı şehirde TanaCon adlı kendi kongresine ev sahipliği yapacağını duyurdu . Mongeau, VidCon 2017 organizatörlerinin "öne çıkan bir yaratıcı" kongresinde Mongeau'ya hakları vermemesinin ardından TanaCon'un VidCon'a alternatif olmasını amaçladı. TanaCon , 22 Haziran 2018'de Anaheim, California , Anaheim Marriott Suites'te gerçekleşti ve aynı gün iptal edildi. Bella Thorne , Shane Dawson , Casey Neistat , Miranda Sings , Ricky Dillon , Elijah Daniel da dahil olmak üzere 80'den fazla içerik oluşturucu etkinlikte paneller düzenlemeye ayarlandı., Jenn McAllister , Gabbie Hanna , Trevi Moran , Lisa Schwartz ve Jack Baran . Mongeau'nun 20.000 kişinin kongreye katılmaya çalıştığını iddia etmesine rağmen, en fazla 4.000 ila 5.000 kişi katıldı ve Marriott bu kadar insanı bile tutabilecek durumda değildi. Katılanlar veya sıraya girenler yiyecek ve su eksikliğinden ve güneşte saatlerce ayakta durmaktan şikayet ettiler. Pek çok kişinin güneş yanığı olduğu ve bazılarının sıcaktan dolayı bayıldığı bildirildi. Olay büyük ilgi ve eleştiri aldı. The Verge , hayranların bunu Fyre Fest ile karşılaştırdığını söyledi.ve katılımcılar etkinlikten sonra "geri ödeme" diye bağırıyorlardı. Dawson, TanaCon'a katılmayı kabul etmenin "şimdiye kadar verdiği en kötü karar" olduğunu söyledi. Mongeau daha sonra özür diledi ve geri ödemelerin yapılacağını söyledi. Dawson daha sonra Mongeau ve kongrenin olayla ilgili bakış açılarına dahil olan diğer kişilerin paylaşıldığı 3 bölümlük belgesel tarzında bir YouTube videosu dizisi yayınladı. TanaCon, Michael Weist (yetenek yöneticisi) ile işbirliği içinde düzenlendi.

Onu kendi üzerine O Mongeau oynadığı olacağını, 29 Nisan 2019 tarihinde ilan edildi MTV reality serisi başlıklı MTV Hayır Filtre: Tana 21 açar Yaz 2019 prömiyeri Mongeau dördüncü yalnız single'ı "FaceTime", 18 Mayıs tarihinde serbest bırakıldı, 2019, müzik videosunun yanında.

Mayıs 2019'da VidCon, Mongeau'nun kongrede "Öne Çıkan Yaratıcı" olacağını söyledi. VidCon'un kurucu ortağı Hank Green , 2018'de Mongeau'yu VidCon 2017'ye "Öne Çıkan İçerik Üretici" olarak davet etmemekle "% 100 hata yaptığını" söylemişti.

TANA MONGEAU KİŞİSEL HAYATI

Mongeau açıkça biseksüel . Mongeau, 2017 yazından Şubat 2019'a kadar Bella Thorne ile ilişki içindeydi. Şubat'tan Nisan 2019'a kadar Brad Sousa ile çıktı ve sonrasında Jake Paul ile çıkmaya başladı . 24 Haziran 2019'da Paul ile nişanlandıklarını duyurdu. Çift daha sonra 28 Temmuz 2019'da Las Vegas'taki Graffiti Mansion'da düzenlenen bir törenle evlendi . Daha sonra Jake Paul ile olan düğününün yasal olmadığını, ancak Paul'ü gerçekten sevdiğini itiraf etti. YouTube ve Twitter görünen adlarını kısaca Tana Paul olarak değiştirmiş olmasına rağmen, yasal adı hala Tana Mongeau'dur. Ancak, Ocak 2020 itibariyle tüm sosyal medya platformlarında soyadını tekrar Mongeau olarak değiştirdi. Mongeau, Temmuz 2020'de Francesca Farago ile çıkmaya başladı. Bu ilişkilerden önce rapçi Lil Xan ile çıktı.