Tamzara dokumasında tescil sevinci

06.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:06

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, 1937'de Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kararnameyle kooperatif kurularak üretilen Tamzara dokumasının coğrafi işaretle tescillenmesi, yörede sevinç yaşattı.



19. yüzyıldan itibaren dokunmaya başlanarak kervan yollarıyla Akdeniz, Mısır ve Suriye'ye kadar gönderildiği belirtilen Tamzara dokuması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 27 Şubat 1937 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kooperatif üretimine dönüştürüldü.



Zamanla çeşitli nedenlerde kesintiye uğrayan üretim, Şebinkarahisar Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığının çalışmalarıyla yeniden canlandırıldı.

Tamzara Mahallesi'ndeki tarihi binada açılan kurs kapsamında, kadınlar tarafından yeniden dokunmaya başlayan Tamzara dokuması için Sınırlı Sorumlu Tamzara Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi de kuruldu.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliğince hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca desteklenen Turizm ile Yaşayan Tamzara Projesi kapsamında yapılan konakta dokuma atölyesi, kök boya çalışması ve buna yönelik satış reyonu bulunacak.

Tamzara dokuması bir süre önce Şebinkarahisar Belediyesinin çalışmaları sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.



Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile dokumanın, Türkiye'de ve dünyada markalaşarak ilçe halkına ekonomik katkı sağlaması amaçlanıyor.



"Yerel kalkınmaya ciddi bir katkı sağlayacak"

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tamzara dokumasının ilçede kadın istihdamına da katkıda bulunduğunu söyledi.

Tamzara Mahallesi'nde kadınların dokuma yaparak ilçe ve aile ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Yılancı, Tamzara dokumasını marka haline getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Yılancı, bunun için bir süredir çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl yaptığımız müracaatımız neticelendi. Tamzara dokumasının coğrafi işaretini aldık. Bununla birlikte marka tescili de yapılmış oldu. Bu da yerel kalkınmaya ciddi bir katkı sağlayacak." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bez Dokuma Sanatçısı ve Tamzara dokuması kursu öğretmeni Esra Hasarı da Türkiye'nin bir çok yerinden sipariş aldıklarını dile getirerek, "Kursta ürettiğimiz ürünleri satıyoruz, böylelikle kadınlara ek gelir sağlanmış oluyor. Tamzara dokumasından masa örtüsü, çarşaf, gömleklik, fular, atkı, kundak, hamam bürüğü yapıyoruz. Tamzara dokuması tekstilin birçok alanında kullanılabilir." dedi.

Yılda yaklaşık 2 bin metre kumaş dokuduklarını aktaran Hasarı, "Tamzara dokuması yüzde yüz pamuk özelliğine sahip ve renkli, kalın bir dokumadır. Kumaş türünün insan sağlığına zarar vermemesi ve insan vücudundaki teri emmesinden dolayı tercih edilen bir kumaştır." ifadelerini kullandı.

Hasarı, Belediye ve Kaymakamlık destekleriyle ilçede yaklaşık 40 kadının istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA