Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu bircok ismin arasından Yılmaz Vural, Çagdas Atan, Osman Özköylü, Tamer Tuna gibi isimler üzerinde yoğunlaşırken, bu adaylar arasında Tamer Tuna isminin ağırlık kazandığı öğrenildi. Peki, Tamer Tuna kimdir? Tamer Tuna hangi takımları çalıştırdı?

TAMER TUNA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Temmuz 1976 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kaç yaşında: 45yaşında Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Nereli: Hanak

Boyu: 1,76 m

Futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 1994 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Sezon öncesi hazırlık kampından sonra as takım için hazır bulunmadı ve oyun tecrübesi edinebilmesi için bir sezonluğuna Petrolofisi'ne kiralandı. Sezon sonu Galatasaray'a geri döndü; fakat yine yeterli bulunmadı ve neticesinde 1995-96 sezonunun başında Denizlispor'a transfer oldu.

19 kez millî takımlara çağrılan Tamer Tuna, 17 Türkiye U-21 ve 1 kez de Türkiye A millî takım forması olmak üzere toplam 18 kez millî formayı giymiştir.

GÖZTEPE

2017 yılında Yılmaz Vural'ın gitmesiyle beraber, Göztepe Spor Kulübü Başkanı, Mehmet Sepil tarafından teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Sepil, Süper Lig'den 14 yıldır uzakta olduklarını hatırlatarak, "Yabancı hocayı düşünmedim, bu ileride Göztepe'de yabancı hocalar çalışmayacak değil. Futbolda verilerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Tamer Hocamızın en önemli özelliği bu. Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş tecrübesi yaşadı. Kişilik olarak birçok referans aldık, bizim için uyumlu olduğunu gördük. Bizim için en az riskli hocanın, bize yakışan ismin Tamer Hoca olduğunu düşündük." değerlendirmesinde bulundu. Tamer Tuna ile 3 yıllık bir sözleşme imzalanmıştır. Tamer Tuna ile Göztepe 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasına rağmen ilk yarıya müthiş bir başlangıç yaptı. 2017-2018 sezonunun ilk devresinde Göztepe 30 puan topladı ve averaj ile ligi 6.cı sırada bitirdi. Göztepe taraftarının Tamer Tuna ile tanışmasının daha 6 ay olmasına rağmen hocalarına karşı yoğun bir sempati beslemektedir. Göztepe 25.hafta 39 puana çıkarak, Mehmet Sepil'in 40 puan kaygısını Tuna sayesinde yenmiştir. Yeni çıkan bir takımın tek hedefinin 40 puan kazanılması olduğunu başkan Mehmet Sepil söylesede Tuna 25.hafta taraftarla Avrupa hayalleri kurdurmuştur. Aynı zamanda Demba Ba transferinde Tamer Tuna'nın rolü yüksektir. 22 Mayıs 2018 tarihinde Tamer Tuna gönderilmiştir.

Kulüpten ayrılış şeklinin etik olmadığını ve başkan Mehmet Sepil'in kendisiyle görüşmeye bile gelmediğini söyleyen Tamer Tuna'nın yaklaşık 2 hafta önceden biletinin kesildiği bildirildi. Mehmet Sepil'in 33'üncü haftada oynanan Atiker Konyaspor maçından önce Bayram Bektaş'la söz kestiği, Tuna'nın da bundan haber dar olduğu belirtildi. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Tamer Tuna'nın hem Konyaspor hem de Galatasaray karşılaşmalarında takımının olumsuz etkilenmemesi için renk vermediği vurgulandı.

Ancak sezon içinde Göztepe'nin 3 yıllık kontrat yenileme teklifini, "Sezon sonu görüşelim" diyerek erteleyen Tuna'ya Mehmet Sepil'in çok kızdığı kaydedildi. Sepil'in basın yoluyla yaptığı, "Aklı ve kalbi Göztepe'de olmayanlarla, yola devam etmeyiz" açıklamasına Tuna'nın çok geç reaksiyon vermesi de ayrılıkta etkili faktör oldu. Tamer Tuna'nın Sepil'in bu açıklamasından haftalar sonra, "Aklım ve kalbim Göztepe'de. Gelecek sezonun çalışmaları başladı. Bu süreklilikte ben de olacağım" demesi yönetimi memnun etmedi. Tuna'dan aldığı, "Görüşmeyi erteleyelim" cevabı sonrası da genç çalıştırıcıyı resmen defterden silen Mehmet Sepil'in, lig bitmeden operasyona başladığı ve 41 yaşındaki çalıştırıcıyla bu yüzden görüşme dahi yapmadığı ileri sürüldü.

Tamer Tuna'yla bir araya gelen başkan vekili Talat Papatya ayrılık kararını genç çalıştırıcıya açıklayan isim oldu. Sepil'in yakın çevresine, "Tamer hoca hem planlama yapıyor, hem de teklifimizi kabul etmiyor. Kalacak kişi böyle davranmaz" dediği öğrenildi. Tuna'nın ayrıca 28'inci haftada deplasmanda oynanan Beşiktaş karşılaşması öncesi siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamalara kayıtsız kalması da yönetimi düşündürdü. Eski kulübü Beşiktaş'a karşı herhangi bir reaksiyon vermeyen Tuna'nın tavrı sarı-kırmızılılarda soru işareti yarattı. Sosyal medyada futbolseverlerin bir kısmı Tuna'nın bu şekilde gönderilmesinin yanlış olduğunu savundu, bir grup ise Sepil'in taviz vermemesini haklı buldu.

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