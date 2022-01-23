Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor

ANKARA (Snob Magazin) - Tamer Karadağlı, neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kardan nasibi aldı. Oyuncu, dün akşam saatlerinde Ankara'da aracını kontrol edemeyince, başka bir otomobile çarptı. Çarptığı aracın hasarını karşılamak isteyen Karadağlı, sosyal medyadan duyuru yaptı.

Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafında 06 AFC 312 plakalı kırmızı Hyundai arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım" diye yazdı.