Tamamen donan Girlevik Şelalesi manzarasıyla büyülüyor

13.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:55

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde, bölgede yaşanan dondurucu soğukların ardından kartpostallık manzaralar oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kente yaklaşık 30 kilometre uzaktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, tamamen dondu.

Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelalede oluşan 6-7 metrelik buz sarkıtları, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

Yazın serin havası ve etrafındaki yemyeşil bitki örtüsü, kışın ise çevresindeki kar ve oluşan buz sarkıtlarıyla dikkati çeken şelaleyi ziyarete gelenler, bol bol fotoğraf çekip manzaranın keyfini yaşıyor.

Ziyaretçilerden Vahide Bilgiç, AA muhabirine, donarak metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluşturan şelaleyi Ankara'dan görmeye geldiklerini söyledi.

Şelalenin doğal güzelliğini internetten gördüklerini ifade eden Bilgiç, şöyle konuştu:

"Manzarayı yakından gördüğümüzde hayran kaldık. İnanılmaz güzel. Buz sarkıtlarının şelaleye ayrı bir güzellik katacağını tahmin etmiştik ancak bizleri bu kadar etkileyebileceğini düşünmemiştik. Herkese bu eşsiz manzarayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Fırsat buldukça buraları yeniden görmeye gelmeyi düşünüyoruz."

"Bu doğal güzelliklerin yerinde görülmesi gerekir"

Mehmet Ali Doru ise bölgede son günlerde dondurucu soğukların yaşandığına işaret etti.

Kış mevsiminin de kendine özgü güzellikleri beraberinde getirdiğini anlatan Doru, "Aşırı soğukların tabiatta bıraktığı izleri ve doğal güzelliği yerinde gelip görmek istedik. Türkiye'nin her yeri ayrı bir güzel. Bu doğal güzelliklerin yerinde görülmesi gerekir." dedi.

Ziyarete gelen vatandaşlardan Bengül Sima da şelalenin her mevsim ayrı güzellikte manzaralar sunduğunu belirterek, gezginleri bölgeyi keşfetmeye davet etti.

Kaynak: AA