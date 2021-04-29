Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda, bu akşam 19.00'da tam kapanma dönemi başlayacak. Uygulamanın başlamasına sayılı saatler kala ise karantinayı başka kentlerde geçirmek isteyenler sebebiyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen TEM otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.
2 haftalık kısmi kapanmanın yeterli gelmemesi üzerine pazartesi günü toplanan Kabine'den tam kapanma kararı çıktı. Buna göre Türkiye'de bu akşam 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'e kadar tam kapanma dönemi yaşanacak. Bu süreçte şehirler arası seyahat de zorunlu haller dışında yasak olacak.
KAÇIŞ BAŞLADI
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi farklı kentlere gitmek isteyen vatandaşlar ise gerek kara yolu gerek hava yoluyla İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Özel araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı.
Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR