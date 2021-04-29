Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda, bu akşam 19.00'da tam kapanma dönemi başlayacak. Uygulamanın başlamasına sayılı saatler kala ise karantinayı başka kentlerde geçirmek isteyenler sebebiyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen TEM otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.