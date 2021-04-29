Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda, bu akşam 19.00'da tam kapanma dönemi başlayacak. Uygulamanın başlamasına sayılı saatler kala ise karantinayı başka kentlerde geçirmek isteyenler sebebiyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen TEM otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.

2 haftalık kısmi kapanmanın yeterli gelmemesi üzerine pazartesi günü toplanan Kabine'den tam kapanma kararı çıktı. Buna göre Türkiye'de bu akşam 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'e kadar tam kapanma dönemi yaşanacak. Bu süreçte şehirler arası seyahat de zorunlu haller dışında yasak olacak.

KAÇIŞ BAŞLADI

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi farklı kentlere gitmek isteyen vatandaşlar ise gerek kara yolu gerek hava yoluyla İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Özel araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı.

Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi:

Tam kapanmanın başlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı
Tam kapanmanın başlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
Tam kapanma öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Muslera Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 08:20:20. #1.16#

title