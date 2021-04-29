Tam kapanmada 'muafiyet belgesi' almak isteyenler e-Devlet'te boş sayfayla karşılaştı
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Tam kapanmada 'muafiyet belgesi' almak isteyenler e-Devlet'te boş sayfayla karşılaştı

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Tam kapanma öncesi son günde hem kaymakamlıklarda hem de e-Devlet'te muafiyet belgesi yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar, 'Çalışma Muafiyet İzin Belgesi' almak için e-Devlet'e girince yoğunluk nedeniyle platform kilitlendi.

29 Nisan saat 19:00'dan 17 Mayıs saat 05:00'e kadar uygulanacak tam kapanma döneminin başlamasına saatler kala vatandaşlar muafiyet belgesi için kaymakamlara ve e-Devlet'e akın etti.

İçişleri Bakanlığı'nın bugün yayınladığı muafiyet belgesi genelgesinin ardından "Çalışma Muafiyet İzin Belgesi" için kaymakamlıklara ve e-Devlet'e yoğun talep yaşandı.

BOŞ SAYFAYLA KARŞILAŞTILAR

Muafiyetlerini gösterecek belgeyi almak için e-Devlet'e girenler "Çalışma Muafiyet İzin Belgesi Verilmesi Hizmeti Kısa Bir Süre İçerisinde Hizmete Açılacaktır" bildirimi ile karşılaştı.

Tam kapanmada 'muafiyet belgesi' almak isteyenler e-Devlet'e boş sayfayla karşılaştı
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