Tam kapanmada 'muafiyet belgesi' almak isteyenler e-Devlet'te boş sayfayla karşılaştı
Tam kapanma öncesi son günde hem kaymakamlıklarda hem de e-Devlet'te muafiyet belgesi yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar, 'Çalışma Muafiyet İzin Belgesi' almak için e-Devlet'e girince yoğunluk nedeniyle platform kilitlendi.
29 Nisan saat 19:00'dan 17 Mayıs saat 05:00'e kadar uygulanacak tam kapanma döneminin başlamasına saatler kala vatandaşlar muafiyet belgesi için kaymakamlara ve e-Devlet'e akın etti.
İçişleri Bakanlığı'nın bugün yayınladığı muafiyet belgesi genelgesinin ardından "Çalışma Muafiyet İzin Belgesi" için kaymakamlıklara ve e-Devlet'e yoğun talep yaşandı.
BOŞ SAYFAYLA KARŞILAŞTILAR
Muafiyetlerini gösterecek belgeyi almak için e-Devlet'e girenler "Çalışma Muafiyet İzin Belgesi Verilmesi Hizmeti Kısa Bir Süre İçerisinde Hizmete Açılacaktır" bildirimi ile karşılaştı.