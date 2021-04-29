Tam kapanmada 'muafiyet belgesi' almak isteyenler e-Devlet'te boş sayfayla karşılaştı

Tam kapanma öncesi son günde hem kaymakamlıklarda hem de e-Devlet'te muafiyet belgesi yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar, 'Çalışma Muafiyet İzin Belgesi' almak için e-Devlet'e girince yoğunluk nedeniyle platform kilitlendi.