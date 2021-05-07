Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?
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Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 günlük tam kapanma kararı alındığını vatandaşa duyurdu. Devam eden tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 günlük tam kapanma kararı alındığını vatandaşa duyurdu. Devam eden tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Tam kapanma uzayacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Soylu, "Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzamasıyla ilgili bir değerlendirmemiz yok" dedi. Derdimiz şu, Ramazan, yaz ve Kurban Bayramı, sosyal izolasyonda zorluk çekeceğimiz dönemler olacak. Tarımın en önemli dönemindeyiz. Tarımı devam ettirmemiz lazım. Ekonomik olarak hareketlenmemiz gereken dönemin arifesindeyiz. Türk halkını eve kapattık ama hepsi sağlığımız için. Milletimizden Allah razı olsun. Bu dönemde hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Ben de yakınlarımı kaybettim. Tüm Türkiye olarak fedakarlıklarda bulunduk.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

"Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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