Tam kapanma uzatıldı mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Tam kapanma uzatıldı mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Tam kapanma uzatıldı mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan 19 Mayıs tatil mi 2021? Tam kapanma uzatıldı mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizde.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan 19 Mayıs tatil mi 2021? Tam kapanma uzatıldı mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizde.

18-19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

17, 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı yakından takip ediliyor. Konu hakkında henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz. Kısıtlamalarla ilgili resmi kararlar Kabine toplantılarına alınıyor. Yapılan son toplantıda tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ereceği belirtilmişti. Dolayısıyla 19 Mayıs ile ilgili verilmiş yeni bir karar henüz yok. Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin nihai kararın yeni kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

Olası kısıtlama kararı çıkması durumunda 17-18 ve 19 Mayıs tarihlerini mi kapsayacağı yoksa sadece 19 Mayıs için mi geçerli olacağı yine bu toplantıda netleşmiş olacak. Kabine toplantısının da 11 Mayıs'ta yapılacağı tahmin ediliyor.

19 MAYIS TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.

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