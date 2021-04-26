Tam kapanma nasıl olacak? Tam kapanma nedir? Tam kapanma ne anlama gelir?

Tam kapanma nedir? Tam kapanma nasıl olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar beklenirken vatandalar olasılıklar içinde bulunan tam kapanma hakkında detayları araştırıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı öncesi vatandaşlar tam kapanmanın detaylarını araştırıyor. Koronavirüs risk haritasının kırmızıya boyanması da tam kapanma ihtimalini artıran durumlardan bir tanesi. Peki, tam kapanma nedir?

Başkan Erdoğan başkanlığından bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nun bir numaralı gündem maddesi tam kapanma olacak. Son Kabine Toplantısı'nda vaka sayılarındaki artış nedeniyle kısmi kapanma kararı çıkmıştı. Ancak vaka sayılarında istenen düşüş yaşanmazsa tam kapanma olabileceği belirtilmişti.Türkiye bugün, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara kilitlendi. Kabine'nin bugünkü gündemi, yaz aylarında yaşanması muhtemel hareketlilik öncesi tam kapanma tedbirleri. Peki,Tam kapanma nasıl olacak? Tam kapanma nedir? Tam kapanma ne anlama gelir?

TAM KAPANMA NEDİR?

Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.

TAM KAPANMA KARARI ALINIRSA GELİRSE ALINACAK ÖNLEMLER

Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta önce yapılan kabine toplantısında kısmi kapanma kararlarını aktarmıştı. Erdoğan, "Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Bakan Koca'nın vereceği bilgiler ve güncel risk haritası ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyri değerlendirilecek. Vaka sayısında istenilen düzeyde olmasa da bir gerileme söz konusu…