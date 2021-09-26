'Tam hatırlamıyorum' diyerek başladı! Berfu Yenenler'den çok konuşulacak aldatma itirafı - Haberler Magazin
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"Tam hatırlamıyorum" diyerek başladı! Berfu Yenenler'den çok konuşulacak aldatma itirafı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Miss Turkey 2015 dördüncüsü Berfu Yıldız, 2019'da Eser Yenenler ile dünyaevine girmişti. İki çocuk annesi 26 yaşındki model, önceki gün katıldığı programda, "Hiç aldattın mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Yenenler, "Tam hatırlamıyorum, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır" dedi.

Mutlu bir evlilik süren Eser- Berfu Yenenler, çifti sosyal medyada yaptıkları esprili paylaşımlarla sık sık magazin gündemine geliyor. Ünlü çiftten Berfu Yenenler, önceki gün "İşin Aslı" isimli programa konuk oldu. Programda pozitifliği ile dikkat çeken Yenenler, özel hayatından ve evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Genç model, mutlu bir evlilik sürdürdüklerini ve Eser Yenenler ile çok iyi anlaştıklarını söyledi.

"ERGENLİK DÖNEMİMDE ALDATMIŞIMDIR"

Berfu Yenenler, program sunucusu Aslı Şafak'ın "Hiç aldattın mı?" sorusuna verdiği yanıtla bir kez daha gündem oldu: "Ergenlik döneminde aldatmışımdır" diyen genç model, "Tam hatırlamıyorum, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Aldatmak sayılıyorsa bu, evet aldattım" ifadelerini kullandı.

'Tam hatırlamıyorum' diyerek başladı! Berfu Yenenler'den çok konuşulacak aldatma itirafı

"FİZİKSEL OLARAK ALDATMADIM"

"Kimi aldattın?" sorusunu ise Berfu Yenenler, "Fiziksel olarak aldatma değil, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lisede, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum" şeklinde cevapladı.

'Tam hatırlamıyorum' diyerek başladı! Berfu Yenenler'den çok konuşulacak aldatma itirafı

'Tam hatırlamıyorum' diyerek başladı! Berfu Yenenler'den çok konuşulacak aldatma itirafı

'Tam hatırlamıyorum' diyerek başladı! Berfu Yenenler'den çok konuşulacak aldatma itirafı

Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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