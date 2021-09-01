Kadın bakanın olmayacağını belirten Taliban, 2 gün içinde hükümeti açıklayabileceklerini söyledi
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BBC

Kadın bakanın olmayacağını belirten Taliban, 2 gün içinde hükümeti açıklayabileceklerini söyledi

Kadın bakanın olmayacağını belirten Taliban, 2 gün içinde hükümeti açıklayabileceklerini söyledi
BBC - Haberler | Dünya

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte kontrolü ele alan Taliban, yeni yapılanma için kolları sıvadı. Taliban'ın sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai, 2 gün içinde yeni hükümeti açıklayabileceklerini belirtti. Stanikzai, yönetimde kadınların olacağını, ancak kadın bakanın olmayacağını da sözlerine ekledi.

Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi yeniden ele geçiren Taliban'ın sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai, yeni hükümeti 2 gün içinde açıklayabileceklerini söyledi. BBC Peştu Servisi'ne konuşan Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki sözcüsü Stanikzai, "kapsayıcı" bir hükümet kuracaklarını belirtti.

KADIN BAKAN OLMAYACAK

Stanikzai kadınların da yeni yönetimde olacaklarını ancak hükümette kadın bakan olmayacağını açıkladı. Taliban sözcüsü, ABD'nin desteklediği eski hükümette görev yapan kadınlara da yeni yönetimde yer verilmeyeceğini söyledi.

Kadın bakanın olmayacağını belirten Taliban, 2 gün içinde hükümeti açıklayabileceklerini söyledi
Taliban Sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai

ŞERİAT KURALLARI ÇERÇEVESİNDE KADIN HAKLARI

Taliban liderleri, daha önce yaptığı açıklamalarda Şeriat kurallarına uydukları takdirde kadın haklarına saygılı olacaklarını belirtmişlerdi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ise Afganistan'da kapsayıcı ve kadınların tam-eşit şekilde katıldığı yeni bir hükümet kurulması için Taliban'la müzakere çağrısı yapmıştı.

İNGİLTERE, 'GÜVENLİ KORİDOR' İÇİN TALİBAN'LA GÖRÜŞÜYOR

Öte yandan Afganistan'dan vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını sürdüren İngiltere, geride kalan bazı İngiliz vatandaşları ile Afganların ülkeden çıkarılması için "güvenli bir koridor" sağlanması amacıyla Taliban'la görüşmeler yürütüyor.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Taliban'dan üst düzey isimlerle görüşmelerin Doha'da devam ettiği belirtildi. Taliban, yabancı vatandaşların tahliyesi için son tarih olarak belirlediği 31 Ağustos'tan sonra da bazı çıkışlara izin verebileceği sinyalini vermişti.

123 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından 31 Ağustos'tan önce yabancı ülke vatandaşlarının Afganistan'dan çıkarılması için ABD öncülüğünde büyük bir tahliye operasyonu başlatılmıştı.

Afganistan'daki son ABD askerleri de dün Kabil Havalimanı'ndan ayrıldı. ABD Başkanı Joe Biden, uluslararası tahliye operasyonlarının "olağanüstü başarılı" olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, 31 Ağustos'tan önce ülkeden 123 bine yakın yabancı ülke vatandaşı ile onlarla çalışan Afgan'ın tahliye edildiğini açıkladı.

BBC
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