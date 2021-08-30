Taliban'la yayın yaparak tüm dünyada manşet olan Afgan sunucunun akıbeti belli oldu
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Taliban'la yayın yaparak tüm dünyada manşet olan Afgan sunucunun akıbeti belli oldu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Afganistan'da kontrolünü ele geçiren Taliban'ın bir yetkilisi ile röportaj yapan ve tüm dünyada gündem olan Beheshta Arghand isimli Afgan kadın sunucunun da kendini güvende hissetmeyerek ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı.

Dünya, 20 yıl sonra Afganistan'ın yeniden kontrolünü ele geçiren Taliban'ı konuşuyor. 10 gün içinde başkent Kabil ve diğer pek çok kritik noktayı ele geçiren Taliban, artık ülkenin tek hakimi konumunda. Taliban yönetimi altında Afganistan'da özellikle kadınları neyin beklediği ise en merak edilen soruların başında geliyor.

TÜM DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Bu konuda ılımlı mesajlar veren Taliban geçtiğimiz haftalarda ezber bozan bir adım atmış, Beheshta Arghand isimli Afgan kadın sunucunun programına bir Taliban yetkilisi konuk olmuştu. 2004 yılında Afganistan'da kurulan TOLO News kanalında yayınlanan bu program kısa sürede dünyanın farklı noktalarında manşet olmuş ve Arghand'ı kısa sürede meşhur bir gazeteci haline getirmişti.

KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEDİ

Arghand bu röportajdan kısa süre sonra bir Taliban suikast girişiminden sağ kurtulan aktivist Malala Yousafzai ile bir söyleşi yapmıştı. Ancak Arghand, Taliban'ın verdiği tüm ılımlı mesajlara rağmen kendisini güvende hissetmedi.

Taliban'la yayın yaparak tüm dünyada manşet olan Afgan sunucunun akıbeti belli oldu

ÜLKEYİ TERK ETTİ

CNN International'da yer alan habere göre, sunucu ülkeyi terk etti. CNN ekibine açıklamalarda bulunan Arghand, "Ülkeyi terk ettim çünkü milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum" dedi. Söz konusu mülakat ile ilgili de konuşan sunucu, "Bunu Afgan kadınlar için yaptım" ifadelerini kullandı.

TALİBAN SÖZÜNÜ TUTARSA GERİ DÖNECEK

Yousafzai ile röportaj yaptıktan iki gün sonra Arghand ülkeden ayrılmak için girişimlerde bulundu ve salı günü, birkaç aile üyesiyle birlikte Katar Hava Kuvvetleri'ne ait tahliye uçuşuna bindi. Taliban'ın sözlerini tutması durumunda ülkesine geri dönebileceğini belirten Arghand "Taliban söylediklerini uygular ve durum düzelirse ülkeme geri döneceğim ve ülkem için, halkım için çalışacağım" dedi.

Taliban'la yayın yaparak tüm dünyada manşet olan Afgan sunucunun akıbeti belli oldu
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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