Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi
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Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi

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Afganistan'da Taliban'a karşı direnişin son kalesi olarak gösterilen Pencşir vilayetinde kontrolün Taliban'a geçtiği iddia edildi. Taliban güçleri, başkent Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Afganistan'da yönetimin el değiştirmesinin ardından başlayan çalkantılı süreç devam ediyor. Taliban, Afganistan'da tam hakimiyet için son kale Pencşir'i kuşatmıştı.

KONTROL ELE GEÇİRİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayetinin, Taliban'ın kontrolüne geçtiği öne sürüldü. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.

TALİBAN, KUTLAMA YAPIYOR

Taliban'ın Pencşir vilayetinin Peryan ilçesini ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi

AHMED MESUD'UN TACİKİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Taliban kaynakları, Pencşir'i ele geçirdiklerini ve ülkenin efsane komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'unPencşir'den Tacikistan'a kaçtığını iddia etti.

Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi
Ahmed Mesud

"PENCŞİR, İSLAM EMİRLİĞİ'NİN KONTROLÜ ALTINA GİRDİ"

Öte yandan Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Pencşir, İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdi" ifadelerini kullandı.

Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi
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