Taliban'ı tanıyan ve tanımayan ülkeler hangileri? Türkiye Taliban'ı tanıyor mu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna, "Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz." yanıtını verdi. Bunun ardından vatandaşlar Taliban'ı tanıyan ve tanımayan ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Taliban'ı tanıyor? Hangi ülkeler Taliban'ı tanımıyor? merak edildi. İşte d

Taliban kimdir? Taliban'ı tanıyan ülkeler kimlerdir? Taliban'ı tanımayan ülkeler nerelerdir? Türkiye ve Azerbaycan Taliban'ı tanıyor mu? ABD Taliban'ı tanıyor mu? İsrail Taliban'ı tanıyor mu? İngiltere Taliban'ı tanıyor mu? İşte bilgiler...

TALİBAN KİMDİR?

Taliban, Afganistan'daki bir Diyubendi İslamcı hareket ve askeri organizasyondur. Kendilerine Afganistan İslam Emirliği demekte olup ülke içinde bir savaş (veya cihat) sürdürmektedir. 2016'dan beri liderleri Mevlevi Hibetullah Ahundzade'dir. 2021 yılında 75.000 savaşçıları olduğu tahmin edilmektedir.

Taliban, 1996'dan 2001'e kadar, Afganistan'ın kabaca dörtte üçüne hükmetmiş ve şeriatın katı bir yorumunu uygulamıştır. 1994 yılında Afgan İç Savaşı'nın önde gelen gruplarından biri olarak ortaya çıkmıştı ve büyük ölçüde Afganistan'ın doğu ve güneyindeki Peştun bölgelerindeki geleneksel İslami okullarda eğitim görmüş ve Sovyet-Afgan Savaşı'nda savaşmış öğrencilerden (talebe) oluşmaktaydı. Muhammed Ömer'in önderliğindeki hareket, Mücahid liderlerinden aldığı güçle Afganistan'ın çoğu bölgesine yayıldı. 1996'da totaliter Afganistan İslam Emirliği kuruldu ve Afganistan'ın başkenti Kandahar'a transfer edildi. 11 Eylül saldırılarının ardından Aralık 2001'de Amerikan liderliğindeki Afganistan işgaliyle devrilene kadar ülkenin çoğunu kontrol etti. En etkin dönemlerinde, Taliban hükümeti diplomatik olarak yalnızca Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tanındı. Grup daha sonra Afganistan Savaşı'nda Amerikan destekli Hamid Karzai yönetimine ve NATO liderliğindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne karşı bir direniş hareketi olarak yeniden bir araya geldi.

Taliban, birçok Afgan'a uygulanan sert muameleyle sonuçlanan şeriat yorumu nedeniyle uluslararası alanda kınandı. 1996'dan 2001'e kadar olan iktidarları sırasında, Taliban ve müttefikleri Afgan sivillere karşı katliamlar gerçekleştirdi, açlıktan ölmek üzere olan 160.000 sivile Birleşmiş Milletler'in gıda tedariğini engelledi ve yakıp yıkma taktiği uyarınca geniş ve verimli toprakları yakarak on binlerce evi yok etti. Taliban, Afganistan'ı kontrol ederken, insanları veya diğer canlıları tasvir eden resimler ve filmler ile enstrüman kullanılan müziği yasakladı, kadınların okula gitmesini engelledi, kadınların sağlık hizmetleri dışındaki işlerde çalışmasını yasakladı (erkek doktorların kadınları görmesi de yasaklandığı için) ve kadınların dışarıda bir erkek akraba ile dolaşmalarını ve burka giymelerini zorunlu kıldı. Belirli kuralları çiğneyen kadınlar alenen kırbaçlandı veya idam edildi. Dini ve etnik azınlıklar, Taliban yönetimi altında ağır bir şekilde ayrımcılığa uğradı. Birleşmiş Milletler'e göre, 2010'da Afgan sivil ölümlerinin %76'sından, 2011 ve 2012'de ise %80'inden Taliban ve müttefikleri sorumluydu. Kültürel soykırıma da girişen Taliban, Bamyan'ın 1500 yıllık Buda heykelleri de dahil olmak üzere çok sayıda anıtı yok etmiştir.

Taliban'ın ideolojisi; Diyubendi köktendinciliği ve militan İslamcılığın, Peştunvali olarak bilinen Peştun sosyal ve kültürel normlarıyla birleştirilmesine dayanan "yeni" bir şeriat hukuku biçimi olarak tanımlanmıştır.

Uluslararası topluluklar ve Afgan hükümeti; sıklıkla Pakistan'ın Servislerarası İstihbarat'ını ve ordusunu; kuruluşunda, iktidarda oldukları süre boyunca ve direniş süreci boyunca Taliban'a destek sağlamakla suçlamıştır. Pakistan ise 11 Eylül saldırılarından sonra gruba yönelik tüm desteğini kestiğini belirtmiştir. 2001 yılında, El Kaide lideri Usame bin Ladin komutasındaki 2.500 Arap'ın Taliban için savaştığı bildirilmiştir.

2020'nin Şubat ayında Trump yönetimi, 1 Mayıs 2021 itibariyle tüm Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekileceğine dair Taliban ile anlaşma imzaladı. Karşılığında Taliban, El Kaide gibi terörist gruplarıyla bağlantısını kesecek, şiddeti azaltacak ve Amerika destekli Afgan hükümetiyle müzakere edecekti. Her iki taraf da bu anlaşmanın şartlarını tam olarak yerine getirmese de, çekilme başladı.

TALİBAN'I TANIYAN VE TANIMAYAN ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Taliban hükûmeti diplomatik olarak yalnızca Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tanındı.

Taliban'ı diplomatik olarak tanıyan ülkeler: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Pakistan

- Suudi Arabistan

- Birleşik Arap Emirlikleri

TÜRKİYE TALİBAN'I TANIYOR MU?

Afganistan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna, "Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Taliban'la Doha üzerinden temas olduğunu belirten Çavuşoğlu, Taliban'ın önceliğinin hükümet kurmak olduğunu söyledi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

"ÖNCE HÜKÜMETİN NASIL OLACAĞINI GÖRMELİYİZ"

Türkiye'nin yeni hükümeti tanıyıp tanımayacağına yönelik soruyu Çavuşoğlu şöyle yanıtladı: "Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz.

"ATACAĞIMIZ ADIMLAR KOORDİNELİ OLACAK"

Görüştüğümüz Amerika Rusya, Çin, herkes hemfikir uluslararası toplumla hep birlikte hareket edeceğiz. Atacağımız adımlar koordine edilecek. Belki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak cuma günü. Uluslararası toplumla birlikte hareket etmemiz lazım. Önceden bir karar vermek, şöyle olacak böyle olacak doğru olmaz."

"VATANDAŞLARIMIZI TEK TEK ARIYORUZ"

Afganistan'daki vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların çok kapsamlıca sürdürüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızı tek tek telefonla arıyoruz, orada biliyorsunuz koordinasyon ve destek merkezimiz var. COVİD - 19 zamanında da vatandaşlarımızı getirmiştik. Kalmak isteyen vatandaşlarımız var, bunun için de işçiler var. Ben gitmek istiyorum diyenler de var. Gitmek isteyenler de havaalanına geliyorlar. Orada askerlerimiz, bizim arkadaşlar da orada Türkiye'ye gelmesini sağlıyoruz" dedi.

BAKAN AKAR: SON İKİ GÜNDE 64 UÇUŞ YAPILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Afganistan'daki havaalanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı" ifadelerini kullandı.