Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenleri teller üzerinden yabancı askerlere uzattı
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Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenleri teller üzerinden yabancı askerlere uzattı

Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenleri teller üzerinden yabancı askerlere uzattı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Afganistan'da yönetimin Taliban kontrolüne geçmesinden sonra sivil halk ülkeden kaçmak için her yolu deniyor. Taliban üyelerinin denetlemelerinden kaçmak isteyen ancak başarılı olamayan anneler ise son çareyi, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerlere vererek yurt dışına çıkarmaya çalışmakta buluyor.

Geçtiğimiz pazar günü Taliban, bir süredir devam eden ilerleyişinin sonucunda başkent Kabil'e girerek Afganistan'da yönetimi ele geçirdi. Bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Eşref Gani kaçtı, sivil halk ise Taliban korkusu nedeniyle ülkeyi terk etmek için havalimanlarına akın etti.

Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenleri teller üzerinden yabancı askerlere uzattı

İÇERİDE AYRI DIŞARIDA AYRI KAOS YAŞANIYOR

Havalimanına girmeyi başarabilen insanlar, havalanan uçakların peşinden koşarak ülkeden kaçmaya çalışırken dışarıda kalan kalabalık ise izdiham yarattı. Binlerce Afgan havalimanına girebilmek için birbirini ezdi, kapıda nöbet tutan Taliban üyelerinin geçit vermemesi üzerine farklı yollara başvurdu.

Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenleri teller üzerinden yabancı askerlere uzattı

BEBEKLERİNİ ASKERLERE EMANET ETMEK İSTEDİLER

Kabil'de askerler gece boyu sersemletici bombalar patlatıp ateş açarken, ortaya çıkan görüntüler tüm dünya tarafından endişe ile takip ediliyor. Son olarak bölgeden servis edilen görüntülerde, havalimanı yakınındaki kadınların bebeklerini dikenli tellerin üzerinden havalimanında görevli yabancı ülkelerin askerlerine attıkları görüldü.

Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenleri teller üzerinden yabancı askerlere uzattı

İNGİLİZ BAKAN UYARDI

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace ise refakatsiz çocukların ülke dışındaki uçuşlara yüklenmeyeceğini söyleyerek, insanları bebeklerini havaalanı yerleşkesindeki İngiliz birliklerine vermemeye çağırdı.

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Gözde Nur Bayar
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