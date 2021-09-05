Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız
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Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Almanya ile diplomatik bir bağ kurmak istediklerini ve Almanların her zaman Afganistan'da istendiğini söyledi. Taliban'ın finansal ve insani yardım arayışında olduğunu da belirten Mücahid, Berlin ile sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Almanya ile diplomatik ilişki kurmak istediklerini söyledi. Mücahid "Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişki istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK VE EĞİTİM ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Taliban yetkilisi diplomatik ilişkiye ek olarak Taliban'ın finansal ve insani yardım arayışında olduğunu belirterek Almanya ile sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

Almanların Afganistan'da istendiğini ve ülkede bir dönem "olumlu etki" yarattıklarını kaydeden Mücahid, "Maalesef daha sonra Amerikalılara katıldılar. Ancak şimdi bu affedildi" dedi.

ALMANYA ÜLKEDEN AYRILMAK İSTEYEN AFGANLARA YARDIM EDİYOR

Taliban'ın yönetimi devralması sonrasında Kabil elçiliğini kapatan Almanya Büyükelçisi Markus Potzel'i Doha'ya taşıdı, ancak Alman hükümeti Taliban ile temas halinde kaldı.

Berlin ülkeden ayrılmak isteyen korunmaya muhtaç Afganların ayrılmalarını sağlayabilmek için Taliban ile bir tür iş birliği kurmayı umuyor. Taliban'ın Doha'da bir nevi dışişleri bakanlığı görevi gören ofisi bulunuyor.

"ALMANYA'NIN KABİL'DE KENDİ ELÇİLİĞİNİN OLMASI GEREKİR"

Diplomatik temas kurmanın Taliban yönetimini tanımak olmadığının altını çizen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçen hafta yaptığı bir konuşmada: "Siyasi olarak mümkün olursa ve güvenlik el verirse Almanya'nın Kabil'de kendi elçiliğinin olması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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