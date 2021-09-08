Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak

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ABD'nin geri çekilmesi sonrasında Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban, yeni geçici hükümetin kurulduğunu ve Molla Muhammed Hassan Ahund'un kabinede başbakan olarak göreve başlayacağını duyurdu. Taliban geçici hükümetin yemini için de dikkat çeken bir tarih seçti. Tören, Afganistan'a ABD askeri harekatının başlatılmasının ana nedeni olan 11 Eylül terör saldırısının 20'nci yıldönümüne denk gelecek.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dün Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yeni geçici hükümetin kurulduğunu duyurmuş, yeni kurulan hükümette Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hassan Ahund'un başbakan olarak yer alacağını açıklamıştı.

YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Taliban kaynakları basına verdiği demeçte, Afganistan'da kurulan geçici hükümetinin 11 Eylül'de yemin ederek göreve başlayacağını belirtti.

RUSYA TÖRENE KATILMAYABİLİR

Yemin törenine ise şu ana kadar Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiği aktarıldı. Basında yer alan haberlerde ise, yeni hükümetin kapsayıcı olmaması nedeniyle Rusya'nın törene katılmayabileceği iddia edildi.

TERÖR SALDIRISININ 20'NCİ YILDÖNÜMÜNE DENK GETİRİLECEK

Yemin töreni, Afganistan'a ABD askeri harekatının başlatılmasının ana nedeni olan 11 Eylül terör saldırısının 20'nci yıldönümüne denk gelecek.

11 EYLÜL 2001'DE NE OLDU?

Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarına uyandı. Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait kaçırılan yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayında güney kulesine çarptı. İkiz kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.

2 BİN 977 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı. Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin üstlendi.