Taliban'da hükümet krizi! Üst düzey isimler çıkan kavga sonrası ortadan kayboldu - Haberler
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Taliban'da hükümet krizi! Üst düzey isimler çıkan kavga sonrası ortadan kayboldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD'nin geri çekilmesi sonrasında Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban'da hükümet krizi büyüyor. Taliban'ın 2 üst düzey yöneticisinin ortadan kaybolması, örgüt içi kavga iddialarını güçlendirirken üst üste yapılan resmi açıklamalar gizemi daha da artırdı. Taliban'ın Molla Abdul Ghani Baradar'ın Kandahar'da olduğunu söyleyen el yazısıyla yazdığı bir notu ve bir sesli mesajı yayınlaması soru işaretlerini artırdı.

Abd güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi ile Kabil'de yönetimi ele geçiren Taliban geçtiğimiz günlerde yeni hükümeti açıklamıştı. Yeni hükümet ile Afganistan'da bakanlıkların nasıl dağıtılacağının Taliban içinde krize neden olduğu ve üst düzey birkaç ismin çıkan kavgada ağır yaralandığı iddiası ortaya atıldı.

İKİ ÜST DÜZEY İSİM ORTADAN KAYBOLDU

İki üst düzey Taliban liderinin kamuoyunun gözünden kaybolması, Afganların grubun dini lideri ve yeni başbakan yardımcısının hayatta olup olmadığını sorgulamasına neden oldu. Taliban'ın üst düzey lideri Molla Haybatullah Ahundzada, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten bir ay sonra kamuoyunda hiç görülmedi. Taliban sözcüsü ölümüyle ilgili söylentileri yalanlasa da halkın kafasındaki soru işaretleri hala duruyor.

Molla Haybatullah Ahundzada'nın ardından Taliban'ın en tanınmış yüzlerinden biri olan Molla Abdul Ghani Baradar da ortadan kayboldu. Barış görüşmelerinin kilit isimlerinden Baradar'ın sağlığıyla ilgili sorular, uzunca süre halka görünmemesinin ardından artmaya başladı.

TALİBAN'IN RESMİ ÇABALARI SORU İŞARETLERİNİ ARTIRDI

Söylentileri ortadan kaldırmaya yönelik peş peşe yapılan resmi çabalar, gizemi daha da derinleştirdi. Taliban, milletvekillerinden birinin Baradar'ın Kandahar'da olduğunu söyleyen el yazısıyla yazdığı bir notun fotoğraflarını yayınladı, ardından Baradar'dan olduğu iddia edilen bir sesli mesaj yayınlandı.

Taliban'da hükümet krizi! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı iddia edildiMolla Abdul Ghani Baradar.

VİDEO DEĞİL DE SES KAYDI YAYINLANMASI GİZEMİ DERİNLEŞTİRDİ

Guardian'da yer alan habere göre, Taliban artık saklanan bir isyancı grup olmadığı ve Baradar'ın yüzü uluslararası rolü nedeniyle iyi bilindiği için bir video değil de ses kaydının yayınlanması daha fazla soru işareti yarattı. Üstelik ortada Baradar'ı Kandahar'da olduğunu iddia eden fotoğraf ve ses kaydının ne zaman çekildiğini doğrulayabilecek hiçbir şey yoktu.

BARADAR BAKANLIK ALAMAYAN TEK KİŞİYDİ

Afganistan Analistleri Ağı'na göre, yeni hükümetin kurulmasıyla Baradar'ın Taliban yönetimi ile anlaşmazlık yaşadığı zaten biliniyordu. Kabil'in düşmesinden önce grubun en büyük liderinin yardımcısı olan üç adamdan biri olan Baradar, büyük bir bakanlık sağlayamayan tek kişiydi.

Afganistan Analistleri Ağı ayrıca, Ahundzada'nın Kabil'in düşmesinden yaklaşık bir ay sonra tüm kamu ve özel etkinliklerde bulunmamasının, artık hayatta olmadığının kanıtı olduğunu ileri sürdü.

MOLLA ÖMER'İN ÖLÜMÜNÜ DE GİZLEMİŞLERDİ

Taliban daha önce de Kurucu lider Molla Muhammed Ömer'in ölümü iki yıl boyunca gizlendi ve bu süre zarfında Taliban onun adına açıklamalar yapmaya devam etti. Grubun daha önceki bu stratejisi iki ismin öldüğü iddialarını kuvvetlendirdi.

Taliban'da hükümet krizi! Üst düzey isimler çıkan kavga sonrası ortadan kayboldu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
Pole star:Molla derken..? Bu vahşilerin neresi molla?
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quantum :Böyle devam edin yiyin birbirinizi
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