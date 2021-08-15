Taliban, Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları serbest bıraktı
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Taliban, Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları serbest bıraktı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkedeki ilerleyişini sürdüren Taliban, 10 gün sonunda bugün başkent Kabil'e girdi. Başkentin yönetim devrinin barışçıl bir şekilde yapılmasını istediklerini belirten Taliban yönetimi ele geçirdikleri şehir merkezlerinde bulunan hapishanelerdeki mahkumları da serbest bırakmaya devam ediyor. Taliban, Kabil'in doğusundaki ülkenin en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları serbest bıraktı.

10 gündür Afganistan'daki ilerleyişini devam ettiren Taliban, bu sabah itibarıyla başkent Kabil'e girdi. Kentin çevresini kuşatan Taliban üyeleri kenar mahallelere giriş yaptı.

TALİBAN: KABİL GÜÇ KULLANILARAK ELE GEÇİRİLMEYECEK

Afganistan İçişleri Bakanlığı, "Taliban başkent Kabil'e her yönden girmeye başladı." açıklamasında bulundu. Öte yandan Taliban, başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu.

Taliban, Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları serbest bıraktı

YÖNETİM DEVRİ İÇİN MÜZAKERELERE BAŞLANIYOR

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

KADINLARIN KORUMALI BÖLGELERE GEÇMESİ ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmeye başlayan Taliban, kentte güç kullanmayacaklarını, barışçıl bir şekilde ilerleyeceklerini ve Kabil halkının zarar görmeyeceğini açıkladı.

Kabil'e her yönden girdiğini duyuran Taliban, kentten ayrılmak isteyen herkese güvenli geçiş sağlanabileceğini duyurarak kadınların korumalı bölgelere geçmesi çağrısında bulundu.

Taliban, Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları serbest bıraktı

ÜLKENİN EN BÜYÜK HAPİSHANESİNİ BOŞALTTILAR

Ele geçirdiği tüm şehir merkezlerindeki hapishaneleri tahliye eden Taliban, Kabil'in doğusundaki ülkenin en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları da serbest bıraktı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, eşyalarını da yanlarına alan yüzlerce mahkumun hapishaneden çıkarken attığı sevinç çığlıkları yer alıyor.

Taliban, Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları serbest bıraktı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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