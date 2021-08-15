Taliban, Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları serbest bıraktı

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkedeki ilerleyişini sürdüren Taliban, 10 gün sonunda bugün başkent Kabil'e girdi. Başkentin yönetim devrinin barışçıl bir şekilde yapılmasını istediklerini belirten Taliban yönetimi ele geçirdikleri şehir merkezlerinde bulunan hapishanelerdeki mahkumları da serbest bırakmaya devam ediyor. Taliban, Kabil'in doğusundaki ülkenin en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumları serbest bıraktı.