Talasemi hastası minik Bager, ilik nakli bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Talasemi hastası minik Bager, ilik nakli bekliyor

Talasemi hastası minik Bager, ilik nakli bekliyor Bingöl'de Talasemi Majör hastası olan 3 yaşındaki Bager Dal, sağlığına kavuşmak için ilik bekliyor.

23.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:08

Talasemi hastası minik Bager, ilik nakli bekliyor

BİNGÖL - Bingöl'de Talasemi Majör hastası olan 3 yaşındaki Bager Dal, sağlığına kavuşmak için ilik bekliyor.

Merkeze bağlı Ekinyolu köyünde ikamet eden 2 çocuk sahibi Bünyaminve Emine Dal çiftinin 3 yaşındaki çocukları Bager, halk arasında Akdeniz Anemisi olarak bilinen Talasemi Majör hastalığı ile dünyaya geldi. Dal Çifti, kendilerinin ve diğer çocuğununda aynı hastalığa sahip olduğunu, taşıyıcı oldukları için ortaya çıkmadığını öğrendi. Ayda bir Fırat Üniversitesi Hastanesine giderek kan nakli yapılan minik Bager'in ilik nakli yapılmaması durumunda heran felç kalabileceği kaydedildi. Aile çocuklarının sağlığına kavuşması için duyarlı vatandaşlardan ilik nakli için destek beklediğini bildirdi.

İşsiz olduğunu belirten Baba Bünyamin Dal, "Çocuğum hasta, her ay düzenli olarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüp Kızılay'dan kan alıyoruz. Tedavisi çok zor. Çalışmak için dışarda olsam bile her ay eve gelmem lazım. Çocuğumun hastalığı Talasemi Majör. İlk çocuğum, ben ve eşim taşıyıcıdır. Biz bunu küçük oğlumun hastalığı çıkınca anladık. Normalde bizlerde sıkıntı görünmüyordu. Bager hastalınca öğrendik. Elazığ Fırat Üniversitesi'ne götürdük, orada teşhisi koydular. Tüm insanlardan bir hayat kurtarmak için destek bekliyoruz. Bir tüp kan vererek donör olunuyor. Kan bankası da bu ilik hangi hastaya uyuyorsa ona nakil yapılıyor. Tüm duyarlı insanların yardımlarını bekliyoruz" dedi.

"İstediğim tek şey, çocuğum iyileşmesi ve sağlığına kavuşması"

Çocuğun ilik nakli olması gerektiğini dile getiren Anne Emine Dal, "Çocuğum hasta ve biz her ay Elazığ'a götürüyoruz, kan alıyoruz. Son çaresi ilik nakli olması gerekiyor. Biz aile içinde verdik, hiçbirimizin uymadı. Şuan bizim istediğimiz, bütün insanlar gidip bir tüp kan versin. Sadece benim çocuğum değil, birçok çocuk var bu hastalığı taşıyan. Onların da aileleri umutla bekliyor, onların da dertlerine derman olurlar. Çocuğun kandaki demiri yükseliyor, pompa alınmalı dediler. Ama biz de alamıyoruz, çünkü eşim çalışmıyor. Duyarlı insanlar bizlere yardım etsin. Şuan istediğim tek şey, çocuğum iyileşmesi ve sağlığına kavuşması" diye konuştu.

"Hep korkuyla yaşıyorum"

Uygun ilik bulunmaması durumunda çocuğun ileri de felç olabileceğini vurgulayan Anne Dal, "Eğer uygun ilik bulunmazsa sürekli vücuttaki demir birikir. Çocuğun organları zarar görür. Allah korusun, her şey olabilir, felç olabilir. Doktorla konuştuk, iç organları da zarar görebilir. Sürekli aklımda, hep korkuyla yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Talasemi hastası minik Bager, ilik nakli bekliyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti Politika
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis 3. Sayfa
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel saldırıya uğradı ve otomobili ateşe verildi
Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel saldırıya uğradı ve otomobili ateşe verildi
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mensur Işık Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Selçuk İnan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Fransa Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Talasemi hastası minik Bager, ilik nakli bekliyor - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 16:09:28. #1.14#
title