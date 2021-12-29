Talas'ta fahiş fiyat denetimi toplantısı yapıldı

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas'ta fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Kılıç ve belediye yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda hem fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele hem de genel asayiş, sahte içki ve yılbaşı tedbirleri ele alındı.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Yalçın, vatandaşın mağdur olmaması için denetim konusu üzerinde titizlikle durulduğunu belirtti.

Bir denetim komisyonu oluşturduklarını aktaran Yalçın, "Bu komisyon da ilçe genelinde denetimlere başladı. Fahiş fiyat ve stokçuluk öncelikli olmak üzere vatandaşlarımızın aleyhine olan ne varsa önüne geçme konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Yalçın, vatandaşların fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili karşılaştıkları sorunları 0549 388 25 27 numaralı whatsApp hattına veya 437 00 54/153-154 numaralı telefona bildirebileceklerini de sözlerine ekledi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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