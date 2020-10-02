Taladro Irmak Arıcı Mahşer sözleri | Taladro Mahşer sözleri nelerdir?

Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Taladro yeni şarkısını Irmak Arıcı ile yaptığı düetler piyasaya sürdü. Taladro kimdir? Taladro şarkıları nelerdir? Taladro sözleri... Taladro Irmak Arıcı Mahşer sözleri | Taladro Mahşer sözleri nelerdir? Taladro ne demektir?

Rap dünyasında uzun yıllardır yer alan Taladro, yeni şarkısı olan Mahşer'i Irmak Arıcı düeti ile sundu. Taladro Irmak Arıcı Mahşer sözleri, Taladro Mahşer sözleri nelerdir?

TALADRO IRMAK ARICI MAHŞER SÖZLERİ

Her şeyi tam değil yarım dile,

Anlamı yok uyarımın bile

Bozuk geliyor aşk tadın dile

İlginç, yok bir mezarım bile

Işıklar sönük,

Kendime bakamıyor haldeyim

Sırtım aynaya dönük,

Bir kaldırım önü,

Üzerime basıyor banktayım ölü

Yaşlıyım hatta bunağımda

Kelimeler eziliyor dudağımda

Sanki ne borçluyum sana

Hak etmedim

Mutsuzum mutluluk durağında

Çift kişilik oda tek kişilik aşk

Uyanma diye hep sessiz olup,

Kaç gece bu kahrı gönlüme attım

Şimdi biraz sessiz olun

Uyumak basit unutmak zor

Dilerim aşk sana yolluk olur

Beni unutursan bunu bana da bir anlat

Belki karanlığa pusulam olur

Kırılıyor sabrın fay hattı

Sana ne yaşattım bunu yaşattın ?

Ve kır bahçelerine benzeyen evimin

Bu gece bir yerine yaş aktı

Daha bu yüzle tanışmadım

Her kare giz, sana akar kanım

Ben kimseye bu denli yakışmamışken

Bu sana yakışmadı

Dur, zararım kendime

Dokunamam asla biliyorsun

Kırgınım ne olur bilinmez ama

Gözümden yaş diye düşüyorsun

Senin olsun yarınlar

Bırak kalsın yanına

Mahşerde buluşur söyleşir aşk

Yaşıyorum uçurum kıyısında

Hasretimin dili olsa da konuşsa

Varsın ama yoksun

Belki bekleniyor ya da bekliyorsun

Pişmansın, belki saklanıyorsun

Olsun, yine de yoksun

Bu evin içi hep kış bitkileri

Bu sana son tepkilerim

Haydarpaşa garı eski biletleri

Yırt,

Bu gece kanlı bileklerim

Hangi sona sevinir aşık?

Her sona ayrı bir yük koyuyorsun

Acıları tüketince mi doyuyorsun,

Koşamıyorum çok yoruyorsun.

Ellerin kirli bir kibrit

Beni yakıyor kıyıyorsan bana

Bedenim değil ruhum dimdik

Ne verdin geri soruyorsun bana?

Sahte yüzlerin yansıması

Dünya dönüyorsa acınası

Coğrafyamın yüzü, kaçamadığım

Koskoca gezegenimde haritasın

Sen deprem sonrası artçım

Gündüz, gecem, inatçım

Sevgim, soframa aşçım

Bu gece gözlerim hayli sabahçı

Öl dedin ölmeyen acılara

Ama ölüyor ölmeyen acılar dahil

Ölmeyen acı da ölüyorsa

Ölmeden ölümümü gözledin ahir

Zorlar üzülmek üzeni

Bu yollar bitmeli güzelim

Avuçların içine dünya dökerim

Atlasım ol gel dünya güzeli

TALADRO KİMDİR?

1991 yılında Adana şehrinde doğan Taladro'nun gerçek adı Abdullah Evgi'dir. Rap müziğe 1999 yılında Eminem dinleyerek başladığını söyleyen Taladro, okul hayatına daha iyi şartlarda devam edebilmek için Mersin'e taşındı. 8 sene Mesin'de kalan Taladro ilk öğrenimini burada tamamladıktan sonra orta okulu 2002 yılında taşındıkları Antakya'da tamamlamıştır.

Eminem, Ceza gibi dönemin Rap Müzik yıldızlarının parçalarını sürekli takip eden ve içine iyice işlediğini hisseden ve rap müzikten zevk alan Taladro 2006 yılının başlarında kendi sözlerini yazmaya başlamıştır.

Önceleri söz yazarak ilerlemeye çalışan ünlü rapçi daha sonra evinde yazdığı sözleri besteleyerek ilk kayıtlarını yapmaya başlamıştır. Kendi başına yaptığı bu çalışmalar ile kısa süre içerisinde ciddi bir hayran kitlesi kazanan genç rapçi bu alanda kendisini geliştirmeye devam ederek ilerleyen dönemlerde kendi tarzındaki rapçilerle başarılı düetler yaparak sesini ve tarzını daha geniş kitlelere duyurarak albümler hazırlamaya başlamıştır. Kelebek isimli parçasıyla rap müzikseverlerin oldukça dikkatini çekmiş ve İskenderun'da bu parçaya amatör bir klip çekerek dinleyicilerinin beğenisine sunmuştur.

Yıldızı parlayan Taladro'nun en beğenilen parçaları arasında Deniz Kızı, Git Ona, Unutursun gibi 2012-2013 döneminde yaptığı parçalar dikkat çekiyor. Değerli sanatçı 2018 yılının başlarında 9 parçadan oluşan ve sevilen parçalarının devamı konumunda olan HÜLYA albümü ile sevenlerinin beğenisine çıkmıştır. Duygusal parçalara oldukça hakim olan rap müzik sanatçısı Taladro ülkenin 4 bir yanında konser ve organizasyonlar düzenleyerek hayranlarına parçalarını canlı dinleme imkanı sunmaktadır.

Biraz daha melankolik rap parçaları ile bilinen Taladro, şarkı sözlerinde herkese hitap edebilecek cümleleri de barındırır.

TALADRO NE DEMEK?

Taladro İspanyolca bir kelimedir, anlamı ise matkaptır.

TALADRO'NUN PİYASADA YER ALAN PARÇALARI

2013 – Karanlıkta Yaşayan Adam – 9 Parça

2014 – Mihrimah – 8 Parça

2015 – Son Dördün – 8 Parça

2015 – Dem – 4 Parça

2016 – Kandil – 4 Parça

2017 – Beşinci Mevsim – 4 Parça

2018 – Hülya – 9 Parça

TALADRO SÖZLERİ

İçim okyanus dibi

Bilirse gökkuşağına siyahın dengini sor

Güzelce gittin sahi ne güzel gittin

Aptallık bir kalbi yıllar boyu oyalamak

Sahilde bir ev gibiyim beni tanıdı deniz

Sana sunduklarımı getir git

Yitirdiğim her ne varsa yitir git

Gözümün nuruydun, gözümden öylesine düştün ki

Yolladığım tüm meleklerimi getir git..