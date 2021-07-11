Taksim tünelinde otobüs yangını

Taksim tünelinde otobüs yangını Taksim tüneli dumanlar içinde kaldı Büyükşehir Belediyesine bağlı bir otobüs Taksim tüneli içerisinde yanmaya başladı Taksim tünelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş ye bağlı bir otobüste yangın çıktı.

Taksim tünelinde otobüs yangını

Taksim tüneli dumanlar içinde kaldı

Büyükşehir Belediyesine bağlı bir otobüs Taksim tüneli içerisinde yanmaya başladı

İSTANBUL - Taksim tünelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş ye bağlı bir otobüste yangın çıktı. Motor kısmından yanmaya başlayan yangın kısa sürede sündürülürken olay nedeniyle trafik kısa süre durdu.

Yangın saat 08.00 sıralarında Taksim tüneli Cumhuriyet geçidinde meydana geldi. 55T hatlı Gaziosmanpaşa-Taksim seferini yapan otobüs Taksim Tünel durağına geldiği sırada motor kısmından yanmaya başladı. Son anda otobüsten inen şoför ve olay anında oradan geçen İSTAÇ ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Şans eseri otobüste yolcu bulunmazken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri İSTAÇ ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş olan yangına soğutma çalışmaları yaptı. Dumanlar içinde kalan tünel kısa süreliğine trafiğe kapandı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekibinin çalışmalarının bitmesi ile trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız