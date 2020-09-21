Taksim'de genç kadını takip eden şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taksim'de genç kadını takip eden şahıs tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksim'de genç kadını takip eden şahıs tutuklandı
21.09.2020 19:10 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:15

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan Sezer T. (28) isimli şahıs an be an kameralara yansımış ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar vererek, gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı vermişti. Adliyeye mevcutlu bir şekilde getirilen Sezer T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cimilli İbo Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Jimmy Durmaz Mehmet Özdilek Marcel Tisserand
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksim'de genç kadını takip eden şahıs tutuklandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 19:15:36. #1.15#
title