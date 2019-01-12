Takside Unutulan 46 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti

Bursalı taksici Fahrettin Akşar, aracında unutulan 46 bin 730 lirayı sahibine teslim etti.

Olay, dün sabah 09.30 civarında merkez Osmangazi ilçesi sınırlarında gerçekleşti. Adının açıklanmasını istemeyen bir kadın vatandaş, Heykel'de bulunan Bizim Taksi Durağı'na ait 16 T 0350 plakalı taksiye binerek, Yıldırım ilçesinde bulunan evine gitti.

Evine geldiğinde taksiden inmek üzere hareket eden 70'li yaşlardaki kadın, yanında bulunan alışveriş poşetlerini alırken, içerisinde yurtdışında yaşayan çocuklarına göndermek için bankadan çektiği yaklaşık 46 bin 730 TL'nin bulunduğu poşeti takside düşürdü. Yaklaşık 30 dakika sonra, poşetin çıkardığı sesten dolayı arabanın arka koltuklarında bir şeyler unutulmuş olabileceğini düşünen Fahrettin Akşar, arabayı kontrol ettiğinde içerisinde para olan poşeti buldu.

Emniyet ekiplerine haber verdi

Bir yandan arabasına binen hangi müşterilerinin bu poşeti düşürdüğünü düşünen 55 yaşındaki olan ve yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Fahrettin Akşar, diğer yandan da durumu duraktaki arkadaşlarına ve emniyet ekiplerine haber verdi. Sabah saatlerinde durağın az ilerisindeki bekleme alanından elindeki poşetlerle taksiye binen ve adının verilmesini istemeyen kadının, bu poşeti düşürmüş olabileceğini tahmin eden taksici Akşar'ın çabaları ve emniyet ekiplerinin de desteğiyle kadına ulaşıldı.

Dekont kontrol edilerek para teslim edildi

Kısa bir süre sonra kendisiyle irtibat kurulan kadın ve beraberindeki torunu, Bursa Valiliği'nin karşısındaki taksi durağında Fahrettin Akşar ve polis ekipleriyle bir araya geldi ve para dekontun kontrol edilmesinin ardından kadına teslim edildi.

Olayın kahramanı Bursalı taksici Fahrettin Akşar, "Müşteri araçtan indikten yaklaşık 30 dakika sonra, birisinin takside poşetini düşürdüğünü fark ettim. O hanımefendinin olduğunu tahmin edemedim, hatta bana 'biraz gribim oğlum, kusura bakma' demişti. Kendisini Yıldırım'da Zümrütevler Mahallesi'ne bırakmış ve ardından durağa gelmiştim. Hareket halindeyken arka taraftan gelen poşet sesini duydum ve durağa geldiğimde arka koltukların önünde poşeti gördüm. Ardından duraktaki arkadaşlarıma ve polise haber verdim. Kadın geldikten sonra, polis nezaretinde dekontları göstererek parayı teyzemize teslim ettik. Hatta parayı çocuklarına göndereceği söyledi kendisi. 70'li yaşlardaki teyzemiz bu duyarlı davranışımdan dolayı bana teşekkür etti" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA